Aluminium Dunkerque, première usine consommatrice d'électricité, signe un contrat avec EDF

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

EDF a annoncé mardi la signature d'un contrat d'électricité d'une durée de 10 ans avec Aluminium Dunkerque, le site industriel le plus consommateur d'électricité en France, une prise de choix pour l'électricien en quête de gros clients industriels.

Après plus d'un an de négociations, EDF et Aluminium Dunkerque ont confirmé le protocole d'accord annoncé le 15 mai dernier.

Premier client d'EDF en France, le groupe consomme en instantané 450 mégawatts de puissance électrique, la moitié de la capacité d'un réacteur nucléaire.

L'accord prévoit l'approvisionnement "d'une part substantielle des besoins" de l'industriel pendant dix ans à compter du 1er janvier 2026, date d'expiration du mécanisme de régulation (Arenh) qui obligeait EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire au prix cassé de 42 euros le mégawattheure à ses plus gros clients, les industriels dits "électro-intensifs".

Pour remplacer ce mécanisme, EDF tente de nouer des partenariats de long terme qui offrent aux industriels des prix stables, reflétant les coûts de production et non les fluctuations du marché, mais plus élevés en moyenne que l'ancien "tarif" Arenh. Parmi ces contrats figurent des contrats d'allocation de production nucléaire (CAPN) adossés au parc nucléaire en exploitation.

Les conditions de cette nouvelle politique commerciale ont été au coeur d'un bras de fer entre EDF et les industriels qui réclamaient des rabais pour maintenir leur compétitivité. Des mois de négociations à couteaux tirés qui ont d'ailleurs en partie précipité le départ de l'ancien patron du groupe public, Luc Rémont.

Son successeur Bernard Fontana a affiché sa volonté de renouer le dialogue avec les industriels.

A ce jour, sur les contrats de long terme, EDF a signé 14 lettres d'intention pour des CAPN pour près de 16 TWh annuels, dont deux ont été converties en contrats fermes, ainsi que des protocoles d'accord avec les groupes de chimie Arkema et Kem One, et l'accord effectivement traduit en contrat avec Aluminium Dunkerque (qui n'est pas un CAPN).

Le contrat signé avec Aluminium Dunkerque prévoit en outre "le versement d'une avance en tête significative à EDF", une sorte d'acompte, et "des mécanismes équilibrés de partage des risques et des bénéfices", destinés à répartir les aléas financiers de la production nucléaire.

Le groupe espère signer à moyen terme pour 40 TWh de contrats annuels avec de gros consommateurs d'électricité, conformément à l'objectif fixé par l'Etat. Pour atteindre cette cible ambitieuse, EDF compte élargir son offre à l'ensemble de l'industrie ainsi qu'aux centres de données.