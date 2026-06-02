Aluminium Bahrain confirme le rachat d'Aluminium Dunkerque pour 2,2 milliards de dollars

Aluminium Bahrain (Alba) a confirmé mardi dans un communiqué le rachat du groupe de métallurgie français Aluminium Dunkerque pour "environ 2,2 milliards de dollars", opération à l'issue de laquelle Bpifrance détiendra une participation minoritaire de 6%.

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

L'accord entre le fonds d'investissement américain American Industrial Partners (AIP), actuel propriétaire d'Aluminium Dunkerque, et Alba, industriel de Bahreïn parmi les plus grandes fonderies d'aluminium au monde, a été signé lundi en marge du sommet Choose France.

"Une fois la transaction finalisée, Alba acquerra 100% d'Aluminium Dunkerque dans le cadre d'une opération d'environ 2,2 milliards de dollars, qui sera entièrement financée par un consortium de banques partenaires d'Alba", indiquent les entreprises dans le communiqué.

"Le protocole d'accord entre Alba et Bpifrance prévoit en outre un investissement en capital de 100 millions d'euros par Bpifrance dans l'opération, représentant une participation de 6% dans Aluminium Dunkerque", précisent-elles.

Bpifrance détiendra également un siège au conseil d'administration de la société holding d'Aluminium Dunkerque.

"Avec tout ce qu'on dit sur la souveraineté économique, sur les matières premières, on est contents qu'il y ait un regard de l'Etat français" au conseil d'administration d'Aluminium Dunkerque via Bpifrance, s'est réjoui auprès de l'AFP Johan Vlietinck, délégué CGT de l'entreprise.

Aluminium Dunkerque, ancien fleuron de l'ex-groupe industriel français Pechiney, exploite dans le nord de la France un important site produisant 300.000 tonnes d'aluminium par an et emploie environ 750 personnes.

Le site était tombé en 2021 dans l'escarcelle d'AIP après que son précédent propriétaire, le conglomérat de l'homme d'affaires indien Sanjeev Gupta, n'avait pas honoré des échéances de dette.

L'annonce d'une possible mise en vente avait fuité fin 2025, suscitant l'inquiétude parmi les syndicats du groupe. L'Etat français avait annoncé qu'il serait "vigilant" sur les éventuels repreneurs.

Fin mai, Bruxelles avait donné son feu vert au rachat du groupe français, estimant que l'opération ne réduirait pas la concurrence sur le marché européen, "compte tenu de la position de marché combinée limitée des deux entreprises résultant de l'opération", selon l'exécutif européen.

Créée en 1971, la société Alba produit 1,6 million de tonnes d'aluminium par an. Le groupe moyen-oriental a assuré que le rachat n'aurait pas d'impact sur l'emploi du site de Dunkerque. Il s'engage à y déployer "une stratégie industrielle de long terme".

Pour Alba, cette acquisition "représente également une étape stratégique vers la construction d'une plateforme industrielle internationale plus diversifiée et plus compétitive", selon le communiqué.