Altice International confirme avoir reçu une offre de rachat pour son opérateur israélien

Le groupe de télécommunications Altice international, du milliardaire Patrick Drahi, a confirmé jeudi avoir reçu une offre de rachat pour son opérateur Hot Mobile en Israël, qui représente environ un quart de son chiffre d'affaires.

Patrick Drahi, au Sénat, en 2022 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Nous avons reçu une offre pour Hot Mobile de la part de l'un de nos concurrents en Israël", a indiqué Malo Corbin, directeur financier du groupe, interrogé en marge de la publication des résultats semestriels, sans donner de détails. Il a précisé que l'offre était étudiée par le groupe.

En juillet, le média spécialisé Agefi avait indiqué que l'opérateur israélien Pelephone avait fait une offre de rachat de Hot Mobile à hauteur de 511 millions d'euros.

Endetté à hauteur de 8,6 milliards d'euros, le groupe a également indiqué jeudi avoir conclu un accord avec un "consortium d'institutions financières israéliennes" pour céder ses parts (23,3%) dans l'entreprise de fibre optique IBC, également israélienne.

La transaction devrait aboutir en fin d'année 2025, selon Altice International.

Selon les précisions données par le groupe au cours d'une conférence téléphonique, la vente de ces parts, achetées 175 millions de shekels (environ 45 millions d'euros), devrait rapporter au groupe 520 millions de shekels (environ 134 millions d'euros).

Les activités du groupe en Israël, impactées par le déclenchement du conflit en octobre 2023, étaient reparties à la hausse au premier trimestre de cette année, après une période de net ralentissement.

Au second trimestre, le chiffre d'affaires du groupe en Israël a accusé un léger recul de 0,7%, à 251 millions d'euros par rapport au second trimestre 2024.

Au total, Altice International a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel presque stable de 1 milliard d'euros (+1,1% comparé au second trimestre 2024). Les deux tiers sont réalisés au Portugal.