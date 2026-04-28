Altice France: le chiffre d'affaires annuel passe sous la barre des 10 milliards d'euros

Le groupe de télécommunications Altice France, maison mère de SFR, a vu ses ventes reculer de 8,4% en 2025, passant sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros, d'après un communiqué publié mardi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Sur l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 9,2 milliards d'euros. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité, atteint quant à lui 2,9 milliards d'euros, en recul de 11,7%.

Le recul de son chiffre d'affaires a été particulièrement marqué dans le segment du mobile, où les ventes de l'opérateur ont reculé de 11,2%, à 3,2 milliards d'euros. Sur le segment fixe, dont les box, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 6,4%, à 2,5 milliards d'euros.

Les services aux professionnels ont eux reculé de 6,4%, à 2,9 milliards d'euros.

En parallèle, le nombre d'abonnés de SFR a légèrement progressé. Sur le mobile, l'opérateur compte désormais 19,4 millions de clients, et 6,1 millions de clients fixes.

Le groupe est récemment entré en négociations exclusives avec un consortium composé de ses trois concurrents français, Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange, pour la vente de SFR à un montant de 20,35 milliards d'euros. Cette période de négociations doit s'achever le 15 mai.

Quelques mois plus tôt, Altice France et son principal actionnaire Patrick Drahi avaient refusé une première offre de rachat du même consortium, à 17 milliards d'euros, déposée en octobre.

Le groupe avait finalisé peu avant une large opération de restructuration financière qui lui a permis de faire passer sa dette colossale de plus de 24 milliards à 15,5 milliards d'euros, après un accord conclu avec ses créanciers.

L'autre filiale du groupe, Altice International, qui a publié ses résultats la semaine précédente, affiche un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard d'euros. Son périmètre, qui comprenait auparavant les activités du groupe au Portugal et en République Dominicaine, est désormais réduit à ses activités en Israël.

Les ventes en Israël ont connu une faible augmentation de 1% sur l'année.