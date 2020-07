Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom confiant dans le feu vert des autorités chinoises pour le rachat de Bombardier Transport Reuters • 16/07/2020 à 11:48









ALSTOM CONFIANT DANS LE FEU VERT DES AUTORITÉS CHINOISES POUR LE RACHAT DE BOMBARDIER TRANSPORT PARIS (Reuters) - Alstom ne s'attend pas à rencontrer de difficultés dans la revue par les autorités de la concurrence chinoises de son projet de rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier, a déclaré jeudi le directeur financier du groupe, Laurent Martinez, qui s'exprimait lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Le groupe, qui a fait état jeudi d'une baisse de 27% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020-2021, prévoit de finaliser son projet de rachat au cours du premier semestre 2021. (Gwenaëlle Barzic et Blandine Hénault)

