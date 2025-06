Alpine A390 : à Dieppe, Renault prépare son coup de poker électrique

Le temps est invariablement gris et pluvieux à Dieppe. Et pourtant, c'est une petite révolution que connaît en ce jour la manufacture Alpine Jean Rédélé. Sur les chaînes de montage de la fabrique normande, des modèles de la future Alpine A390 côtoient désormais l'iconique A110, qui a longtemps été le seul modèle du constructeur détenu par Renault.

« Pour accueillir la nouvelle, nous avons remis à niveau tous les convoyeurs au sol pour être désormais capables de lever des véhicules pesant jusqu'à 2,4 tonnes », explique à l'atelier montage Nicolas Juliard, spécialiste en ingénierie. Pour cause : grâce à un châssis, une carrosserie et un soubassement en aluminium, le coupé sportif A110 deux places ne pèse « que » 1 100 kilos. Un poids plume comparé à l'A390 100 % électrique dévoilée cette semaine, qui affiche 2,1 tonnes sur la balance !

Un poids en partie dû à ses 450 kg de batterie embarquée, fournie pour les modèles les plus performants par la start-up grenobloise Verkor et pour les autres par le sud-coréen LG, mais aussi à mettre au compte de ses trois moteurs électriques fabriqués à l'usine Renault de Cléon (machine Renault à l'avant et un bloc bimoteur conçu par Marelli à l'arrière, NDLR). Au côté d'un châssis, Vincent Lecat, chef d'atelier montage, explique : « Nous fabriquons aujourd'hui entre deux et quatre A390 par jour, avec la capacité d'en produire 50 par jour sur une