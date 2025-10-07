Allemagne-Une maire en soins intensifs après avoir été poignardée

(Actualisé avec détails)

Une maire nouvellement élue dans l'ouest de l'Allemagne se trouvait dans un état critique mardi après avoir été blessée de multiples coups de couteau, ont déclaré les autorités.

Attaquée vers midi, Iris Stalzer, 57 ans, a ensuite réussi à se traîner jusqu'à chez elle, où elle a été retrouvée par son fils, a rapporté la chaîne WDR.

Selon le journal Bild, l'élue sociale-démocrate, qui devait prendre ses fonctions après avoir été élue maire de Herdecke dans la région de la Ruhr il y a une semaine, présentait des blessures au cou et à l'abdomen.

Les procureurs et la police ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils enquêtaient sur "toutes les possibilités", précisant qu'une "implication familiale proche" n'était pas exclue à l'heure actuelle.

Le fils et la fille d'Iris Stalzer, âgés de 15 et 17 ans, ont été emmenés pour être interrogés, a rapporté l'agence de presse DPA. L'édile a été héliportée à l'hôpital et se trouve toujours en soins intensifs, selon les autorités.

L'attaque survient après une campagne électorale régionale qui, selon les responsables politiques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus grand Land allemand, s'est distinguée par la brutalité et la crudité de son ton.

Cette affaire rappelle par ailleurs le meurtre en 2019 d'un élu local conservateur, Walter Luebcke, qui soutenait la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel, par un néonazi.

(Reportage Matthias Inverardi, rédigé par Thomas Escritt ; version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin et Benjamin Mallet)