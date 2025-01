Allemagne : une dizaine de drones survole le site de fabrication des Eurofighters, dernier épisode en date des vols non élucidés

"Malgré des recherches intensives, notamment par un hélicoptère de la police, le ou les responsables n'ont pu être identifiés", selon la police.

Un Eurofighter à Manching, en Allemagne, le 19 janvier 2024. ( AFP / MICHAELA STACHE )

Une dizaine de drones ont survolé la zone militaire du site de fabrication des avions Eurofighter, ont indiqué lundi 13 janvier les autorités allemandes, qui ont ouvert une enquête.

L'enquête a été confiée à l'Office bavarois de la police criminelle, sous la direction de l'Office de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme (ZET) du parquet général de Munich, selon un communiqué commun des de ux institutions qui ont aussi lancé un appel à témoins. Les faits concernent notamment le site où Airbus Defence and Space fabrique l'avion de combat Eurofighter , à Manching, au nord de Munich, dans le sud de l'Allemagne.

Dimanche soir, la police locale "a été informée d'un vol de drone au-dessus de la zone de sécurité militaire de Manching", selon le communiqué. "Les policiers déployés ont pu détecter jusqu'à dix drones survolant la zone", précisent les autorités allemandes, qui ajoutent que "malgré des recherches intensives, notamment par un hélicoptère de la police, le ou les responsables n'ont pu être identifiés" .

Ce survol n'est que le dernier d'une série "d'observations de drones au-dessus des installations de l'armée fédérale à Manching et Neubourg-sur-le-Danube", un autre site situé à quelques kilomètres. Ainsi le 16 décembre, par deux fois, puis le 18 et le 25, des drones ont été repérés au-dessus de la zone militaire de Manching "pour laquelle prévaut une zone d'exclusion aérienne ", indiquent les autorités bavaroises. Plusieurs drones en activité ont également été observés à Neubourg le 19 décembre.

L'appel à témoins vise à pouvoir identifier "des personnes ou des véhicules suspects" et à récolter des indices liés "à d'éventuelles tentatives d'espionnage".

"Guerre hybride"

Sans accuser directement la Russie, les autorités font l'hypothèse d' un possible espionnage "des installations militaires et des partenaires ou entreprises en matière d'armement" dans "le contexte de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine". L'usage à des fins militaires des drones s'est accru depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, soit comme arme de guerre entre les deux pays belligérants, soit comme arme d'espionnage dans le cadre de la "guerre hybride" que les Occidentaux accusent Moscou de mener.

Depuis l'été 2024, des survols de drones non identifiés ont été constatés au-dessus de plusieurs sites sensibles en Allemagne. En août, ils ont concerné plusieurs jours de suite une zone industrielle à Brunsbüttel (nord) comprenant une centrale nucléaire à l'arrêt et un terminal de gaz naturel liquéfié.

En décembre, des survols nocturnes se sont produits dans l'ouest de l'Allemagne, au-dessus du complexe du chimiste BASF à Ludwigshafen , d'installations du groupe Rheinmetall, l'un des plus gros fabricants d'armes européens, et de la base aérienne américaine de Ramstein. Dans ces cas également, des enquêtes policières ont été ouvertes.

Aux États-Unis, les signalements de drones ou d'appareils volants non identifiés rapportés par des habitants des régions de New York ou du New Jersey s'étaient multipliés en décembre, inquiétant l'opinion publique. Les autorités américaines avaient exclu tout risque pour la sécurité nationale ou du public et balayé toute suggestion d'implication étrangère.