 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: un institut économique plus optimiste que le gouvernement sur la reprise économique
information fournie par AFP 18/06/2026 à 11:35

Un employé travaille sur un four à arc électrique chez KNDS à Remscheid (ouest de l’Allemagne) le 17 juin 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Un employé travaille sur un four à arc électrique chez KNDS à Remscheid (ouest de l’Allemagne) le 17 juin 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )

L'institut économique allemand Ifo a présenté jeudi une prévision de croissance pour 2026 plus optimiste que celle du gouvernement, soulignant l'effet de la hausse des investissements publics malgré le poids actuel du choc énergétique lié à la guerre en Iran.

Selon un communiqué, cet institut basé à Munich table désormais sur une croissance de 0,8% du Produit Intérieur Brut (PIB) allemand cette année, soit 0,2 points de pourcentage de plus que sa prévision de printemps.

"Cet été, nous allons d’abord stagner et ressentir de plein fouet le choc des prix de l’énergie", a déclaré Timo Wollmershäuser, responsable de la conjoncture à l'Ifo, dans un entretien donné mercredi à l'AFP.

La flambée des prix du carburant causée par la fermeture du détroit d'Ormuz coûtera 0,4 points de pourcentage au PIB allemand en 2026 et en 2027, selon le communiqué.

"Mais je pense qu'à partir de l’automne, la reprise devrait se poursuivre" grâce à "la politique budgétaire très expansionniste", indique l'économiste.

Les centaines de milliards d'euros d'investissements adoptés l'an dernier dans la défense et les infrastructures devraient ainsi tirer la conjoncture de 0,5 points de pourcentage.

Les autres principaux instituts du pays s'attendent toujours à une croissance de 0,6% en 2026, tandis que le ministère de l'Economie et la Banque fédérale d'Allemagne prévoient une morne hausse de 0,5%.

Avant l'avènement de la guerre en Iran, la première économie européenne misait sur un rebond de l'activité d'au moins 1%, après une mini croissance en 2025 et deux années de récessions consécutives à cause d'une crise industrielle persistante.

Par ailleurs, selon M. Wollmershäuser, la prévision de l'Ifo pour 2026 "sera nettement meilleure" si les prix de l'énergie continuent à baisser comme c'est le cas depuis lundi, avec la présentation d'un accord entre Washington et Téhéran.

Mercredi soir, les présidents américain et iranien ont signé à distance un protocole d'accord, avec une cérémonie officielle prévue vendredi en Suisse.

Mais à part un "coup de pouce" budgétaire, M. Wollmershäuser pointe que le gouvernement de Friedrich Merz a fait "relativement peu" pour régler les problèmes structurels du pays, citant la bureaucratie, les charges pour les entreprises et le système de retraite.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank