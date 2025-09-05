Allemagne-Un enseignant blessé dans une attaque au couteau, le suspect arrêté

Un enseignant d'un lycée professionnel de la ville d'Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, a été blessé au couteau et le suspect a été interpellé, a déclaré la police allemande sur le réseau social X vendredi.

Le suspect reçoit actuellement des soins médicaux après avoir été blessé par balle par les forces de l'ordre alors qu'il été en fuite après avoir agressé l'enseignant, a ajouté la police.

La police, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters dans l'immédiat, n'a pas fait état d'autres blessés dans l'attaque.

