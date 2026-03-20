Allemagne: Un conflit prolongé en Iran pourrait compromettre la reprise et raviver l'inflation montre une analyse du ZEW

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne

La flambée ‌des prix de l'énergie déclenchée par l'escalade du ​conflit au Moyen-Orient pourrait compromettre la reprise économique allemande et faire grimper l'inflation, montre une analyse du Centre ​Leibniz pour la recherche économique européenne (ZEW) consultée vendredi par Reuters.

L'institut ​indique que, selon le scénario ⁠jugé le plus probable par les experts des ‌marchés financiers, le conflit pourrait durer jusqu'à trois mois, ce qui maintiendrait les prix ​de l'énergie et ‌l'incertitude à des niveaux élevés.

Dans ce ⁠scénario, la croissance économique de l'Allemagne ralentirait sensiblement, prévient le ZEW, sans donner de chiffre, tandis que ⁠l'inflation grimperait à ‌environ 2,7%.

"La hausse des prix de l'énergie ⁠ralentit la croissance tout en augmentant la pression ‌inflationniste", a déclaré Lora Pavlova, responsable ⁠de l'enquête.

Un conflit plus long et plus ⁠intense pourrait plonger ‌la première économie européenne dans une situation de stagflation ​en 2026, c'est-à-dire ‌une combinaison de stagnation économique et de hausse significative des prix.

Une désescalade ​rapide, que les personnes interrogées jugent de plus en plus improbable, limiterait considérablement les répercussions ⁠économiques.

"La forte augmentation de l'incertitude freine les investisseurs et incite les ménages à se montrer plus prudents", a déclaré Anna-Lena Herforth, chercheuse au ZEW.

(Reportage René Wagner et Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité ​par Blandine Hénault)