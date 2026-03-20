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Allemagne: Un conflit prolongé en Iran pourrait compromettre la reprise et raviver l'inflation montre une analyse du ZEW
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 10:42

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne

La flambée ‌des prix de l'énergie déclenchée par l'escalade du ​conflit au Moyen-Orient pourrait compromettre la reprise économique allemande et faire grimper l'inflation, montre une analyse du Centre ​Leibniz pour la recherche économique européenne (ZEW) consultée vendredi par Reuters.

L'institut ​indique que, selon le scénario ⁠jugé le plus probable par les experts des ‌marchés financiers, le conflit pourrait durer jusqu'à trois mois, ce qui maintiendrait les prix ​de l'énergie et ‌l'incertitude à des niveaux élevés.

Dans ce ⁠scénario, la croissance économique de l'Allemagne ralentirait sensiblement, prévient le ZEW, sans donner de chiffre, tandis que ⁠l'inflation grimperait à ‌environ 2,7%.

"La hausse des prix de l'énergie ⁠ralentit la croissance tout en augmentant la pression ‌inflationniste", a déclaré Lora Pavlova, responsable ⁠de l'enquête.

Un conflit plus long et plus ⁠intense pourrait plonger ‌la première économie européenne dans une situation de stagflation ​en 2026, c'est-à-dire ‌une combinaison de stagnation économique et de hausse significative des prix.

Une désescalade ​rapide, que les personnes interrogées jugent de plus en plus improbable, limiterait considérablement les répercussions ⁠économiques.

"La forte augmentation de l'incertitude freine les investisseurs et incite les ménages à se montrer plus prudents", a déclaré Anna-Lena Herforth, chercheuse au ZEW.

(Reportage René Wagner et Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité ​par Blandine Hénault)

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