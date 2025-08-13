Allemagne: stagnation confirmée de l'inflation à 2,0% en juillet

( AFP / INA FASSBENDER )

L'inflation en Allemagne est restée stable en juillet, au niveau de la cible fixée par la Banque centrale européenne (BCE), selon des chiffres définitifs publiés mercredi.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,0% sur un an, comme en juin, a confirmé l'institut de statistiques Destatis dans son estimation définitive.

De juin à juillet, l'inflation globale a toutefois grappillé 0,3%, à cause de la hausse subite de 12,7% des prix des billets d'avions vers l'étranger.

Depuis plus d'un an, l'inflation a considérablement ralenti en Allemagne après avoir atteint des sommets durant la crise énergétique déclenchée par l'invasion russe en Ukraine.

Comme lors des mois précédents, le reflux de l'inflation en juillet s'explique par le recul des prix de l'énergie, de 3,5% par rapport à juillet 2024.

"La baisse des prix de l'énergie se poursuit et atténue l'inflation globale. En revanche, la hausse des prix des services reste supérieure à la moyenne et tire le taux d'inflation vers le haut", indique Ruth Brand, présidente de Destatis dans un communiqué.

Les prix des services ont effectivement gagné 3,1% depuis juillet 2024, avant tout dans le transport combiné - utilisation de plusieurs modes de transport - de personnes (+11,3%)

Les services postaux et de livraison de colis (+9,0 %) ainsi que les services des établissements sociaux (+8,2%) ont aussi tiré les prix à la hausse.

Quant aux produits alimentaires, ils étaient 2,2% plus chers qu'il y a un an, principalement à cause des fruits (+7,6%), du sucre, des confitures, du miel et autres sucreries (+5,6%) ainsi que des oeufs et produits laitiers (+4,1%).

A l'inverse, grâce aux périodes de soldes, les prix des vêtements ont diminué de 3,5% sur un mois.

Malgré la stabilisation des prix, l'Allemagne ne voit pas encore de rebond durable de la consommation des ménages, qui a certes montré des signes encourageants au deuxième trimestre.