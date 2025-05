Allemagne: recul de l'inflation à 2,1% confirmé en avril

L'inflation en Allemagne a bien reculé en avril à 2,1% selon des chiffres définitifs publiés mercredi, poursuivant la tendance baissière depuis le début d'année.

( AFP / INA FASSBENDER )

Le rythme de hausse des prix n'a plus accéléré depuis décembre, quand il avait atteint 2,6% sur un an, et se rapproche de la valeur cible de la BCE, fixée à 2,0%. En mars, l'inflation était de 2,2%, contre 2,3 % en janvier et février 2025.

En avril, la chute annuelle des prix de l'énergie (-5,4%) a particulièrement freiné l'inflation, tandis que ce segment avait reculé de 2,8% en mars sur un an, a détaillé l'institut statistique Destatis.

Mais l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des biens de consommation et de l'énergie, est repartie à la hausse, à 2,9%, soutenue par les prix des denrées alimentaires.

De plus, les augmentations de prix "supérieures à la moyenne des services se sont à nouveau intensifiées" à 3,9%, a détaillé Destatis.

En glissement mensuel, la hausse des prix en Allemagne s'est établie à 0,4% de mars à avril.

A la mi-avril, la BCE a abaissé ses taux pour la sixième fois d'affilée, espérant contrer l'effet des tensions commerciales exacerbées avec les États-Unis qui menacent la croissance de la zone euro.

Une prochaine baisse des taux en juin paraît néanmoins moins certaine. Le week-end dernier, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a estimé qu'il serait "préférable de maintenir les taux actuels en territoire neutre", avec un taux de référence sur les dépôts étant descendu à 2,25%, et ce pour "ne pas freiner ni stimuler excessivement la croissance et l'emploi".