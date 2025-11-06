Allemagne : rebond plus faible qu'attendu de la production industrielle en septembre

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

La production industrielle allemande est repartie en hausse en septembre mais moins qu'attendu, après le plongeon d'août, l'industrie peinant toujours pour inverser sa tendance baissière.

La production industrielle a augmenté de 1,3% en septembre, contre 3% anticipé par les analystes sondés par Factset, et après une chute corrigée à 3,7% en août, selon des données publiées jeudi par l'office statistique Destatis, qui confirment le parcours erratique de l'indicateur.

"C'est plutôt une goutte d'eau dans la mer qu'une véritable bonne nouvelle", note Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW, qui note qu'à l'instar de la hausse des commandes enregistrée en septembre, ce léger rebond en octobre "ne renverse pas la tendance négative".

Dans un communiqué séparé, le ministère de l'Economie fait la même analyse : la reprise de la production industrielle en septembre "ne peut pas être considérée comme le signe d'un retournement de tendance durable".

La hausse de la production au moins d'octobre a été portée notamment par l'industrie automobile. La production manufacturière dans son ensemble est restée néanmoins légèrement inférieure à celle de l'année précédente.

"La tendance reste faible dans l'industrie manufacturière", note le ministères de l'Economie.

Cela vise en particulier les secteurs à forte intensité énergétique comme la chimie, le verre/céramique et le papier, selon le ministère.

L'économie allemande a échappé d'un cheveu au troisième trimestre à la récession, avec une stagnation du produit intérieur brut faisant suite à un recul au trimestre précédent, selon des données provisoires publiées fin octobre par Destatis.

Sur l'année en cours, le PIB allemand devrait croître de 0,2% cette année, selon les prévisions d'automne du gouvernement.

La première économie européenne sort de deux années de récession à cause de la hausse de prix de l'énergie, de la baisse de la demande mondiale et de la compétition asiatique de plus en plus féroce.

Malgré un accord signé avec Donald Trump, la politique commerciale imprévisible de Washington reste l'un des principaux risques pour le retour de la croissance.