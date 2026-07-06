Allemagne: rebond des commandes industrielles en mai sur fond d'incertitudes géopolitiques

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les commandes industrielles allemandes ont rebondi en mai, après un recul en avril, selon des chiffres provisoires publiés lundi par l'institut Destatis, mais le gouvernement reste prudent, pointant les "incertitudes" liées au conflit au Moyen-Orient.

Sur un mois, le volume des commandes a progressé de 1,9% en mai, en données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires. Un chiffre bien meilleur que ce qu'attendaient les analystes de Factset qui tablaient sur une baisse de 1%. En glissement annuel, elles ont crû de 6,2%.

En avril, le recul a été légèrement moindre qu'annoncé initialement: -3,2%, selon des données révisées par Destatis qui avait fait état de -3,8%.

"Après l'éclatement du conflit au Proche-Orient, la demande a d’abord été portée par des effets d’anticipation, suivis d’un recul prévisible. Dernièrement, cependant, les entrées de commandes dans l’industrie manufacturière semblent reprendre leur tendance haussière, amorcée au second semestre 2025", a commenté le ministère allemand de l'Economie, dans un communiqué distinct.

"L’évolution demeure toutefois très volatile en raison des grandes commandes", a-t-il ajouté. Sans ces dernières, le rebond en mai n'aurait été que de 1%, selon Destatis.

De plus, poursuit le ministère "l’incertitude géopolitique reste élevée jusqu’à la conclusion définitive des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran".

Ce sont les commandes d'avions, navires, trains et véhicules militaires qui ont "essentiellement" contribué au rebond de mai en raison de grands contrats, souligne Destatis.

Les augmentations des entrées de commandes dans la construction de machines et dans le secteur de la fabrication de matériels électriques ont également eu un effet positif sur le résultat global.

En revanche, la baisse enregistrée dans l’industrie automobile et dans le domaine de la fabrication de matériels de traitement de données, de produits électroniques et d’optique a eu un impact négatif.

En comparaison trimestrielle, moins volatile, les entrées de commande (de mars à mai) reculent de 0,2% comparé au trimestre précédent, remarque Destatis.