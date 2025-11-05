Allemagne : rebond des commandes à l'industrie en septembre après quatre mois de repli

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

Les commandes à l'industrie allemande ont rebondi en septembre, mettant fin à quatre mois consécutifs de recul, selon des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique, mais trop tôt pour parler d'une retournement de tendance pour la première économie européenne, en panne.

Corrigé des variations saisonnières et de calendrier, le volume des commandes a progressé de 1,1 % sur un mois, après une baisse révisée de 0,4 % en août, a indiqué Destatis.

Ce redressement est porté notamment par la forte demande dans l'automobile et la fabrication d'équipements électriques.

Sans les grandes commandes, souvent très volatiles, la hausse atteint 1,9%.

Le rebond de septembre, plus marqué qu'attendu par les analystes sondés par Factset, pourrait indiquer un léger retour de confiance dans le secteur manufacturier allemand, en proie depuis des trimestres à la faiblesse de la demande mondiale et à des coûts de production élevés.

"Ce n'est pas encore un retournement de tendance", déclare à l'AFP Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW, car sur le trimestre, les commandes restent en repli de 3,0% par rapport au deuxième trimestre, signe d'une activité industrielle encore fragile.

"L'industrie allemande reste donc dans une situation difficile", car l'environnement mondial "est actuellement défavorable pour les entreprises allemandes, et les réformes favorables à la croissance font toujours défaut", selon M.Niklasch.

Alors que le gouvernement allemand se réunit mercredi pour adopter des mesures de soutien et de simplification administrative, la Fédération des industries allemandes (BDI) a appelé Berlin à enfin tenir ses promesses afin de soulager les entreprises.

"La situation de l'industrie est grave", a averti sa directrice générale Tanja Gönner.

"Le déluge de réglementations venant de Berlin et de Bruxelles est ce qu'il y a de pire pour notre secteur — encore avant les prix de l'énergie et les impôts", a abondé Wolfgang Große Entrup, directeur général de la Fédération de l’industrie chimique allemande (VCI).