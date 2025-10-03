Allemagne/PMI: Le secteur des services progresse légèrement en septembre

Un drapeau allemand devant le bâtiment du Reichstag à Berlin

Le secteur des services allemand a enregistré sa croissance la plus rapide depuis huit mois en septembre, malgré une baisse de nouvelles commandes et une réduction notable de l'emploi, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB définitif des services est passé à 51,5 en septembre, légèrement en dessous d'une estimation préliminaire de 52,5, mais toujours en territoire d'expansion après un chiffre de 49,3 en août.

Une valeur supérieure à 50,0 indique une expansion, tandis qu'une valeur inférieure à ce chiffre indique une baisse de l'activité globale.

La reprise de l'expansion dans les services, ainsi que la croissance plus forte de la production manufacturière, ont contribué à porter l'indice définitif PMI HCOB composite, qui suit les deux secteurs, à 52,0 un plus haut de 16 mois.

Si les chiffres peuvent sembler encourageants à première vue, certains aspects négatifs indiquent que la production du secteur privé n'augmentera pas de manière durable dans les mois à venir, à moins que la demande ne s'améliore, a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank.

"Dans le secteur manufacturier, les nouvelles commandes ont chuté en septembre, mettant fin à une série de trois mois de croissance. Et dans le secteur des services, les nouvelles affaires ont de nouveau reculé", a déclaré Cyrus de la Rubia.

L'emploi dans le secteur des services a reculé pour le deuxième mois consécutif en septembre, enregistrant sa plus forte baisse en plus de cinq ans en raison de la diminution des carnets de commandes et de la faiblesse persistante de la demande.

Cette baisse consécutive n'annonce pas nécessairement une phase de suppressions d'emplois, mais elle mérite d'être surveillée en raison des discussions croissantes sur la question de savoir si l'intelligence artificielle entraîne des licenciements à grande échelle, estime Cyrus de la Rubia.

Cependant, malgré ces défis, les prestataires de services sont restés optimistes quant aux perspectives pour l'année à venir, les prévisions des entreprises atteignant leur plus haut niveau depuis mai 2024.

