Allemagne/PMI-Le secteur des services progresse grâce à la forte demande

Le secteur des services en Allemagne a enregistré une croissance solide de son activité en septembre, porté par une reprise soutenue de la demande, selon une enquête auprès des entreprises publiée lundi.

Le PMI définitif des services de S&P Global & HCOB est passé de 49,7 en août à 52,9 en septembre, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis juste avant le début du conflit au Moyen-Orient en février dernier.

Cette reprise se produit malgré une recrudescence des pressions inflationnistes dans l'ensemble du secteur.

L'emploi a progressé pour le deuxième mois consécutif, en ligne avec les signes de pressions croissantes sur les capacités de production et les espoirs d'une poursuite de la croissance de l'activité à venir.

Les entreprises interrogées ont également fait état d'une amélioration de la demande des clients, avec notamment des signes d'une augmentation des dépenses d'investissement.

"La hausse de l'activité économique en septembre renforce les signes timides de reprise que nous observons dans le secteur des services depuis quelques mois déjà", a déclaré Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI composite définitif, qui englobe les services et l'industrie manufacturière, a pour sa part atteint 53,8 le mois dernier, contre 51,8 en août, enregistrant ainsi son plus haut niveau depuis près d'un an.

Un indice supérieur à 50 signale une croissance, tandis qu'un indice inférieur indique une contraction.

(Reportage Maria Martinez ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)