Allemagne/PMI: Le ralentissement des services s'atténue en août avec la demande et les embauches

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L'activité dans le secteur ‌des services en Allemagne s'est légèrement contractée en août, les conditions financières ​plus strictes, les coûts élevés et la prudence des clients ayant pesé sur l'activité, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice définitif du secteur des services de l'enquête ​S&P Global/HCOB a reculé à 49,7 en août, contre 49,8 en juillet, mais nettement au-dessus de ​l'estimation initiale de 48,5.

Les témoignages fournis ⁠par les entreprises interrogées ont mis en évidence des freins liés ‌au resserrement des conditions de financement, à la hausse des coûts et à la réticence générale des clients.

"Bien que l'indice principal ​n'ait pas encore atteint ‌la zone de croissance, nous constatons certainement une image ⁠plus stable en termes d'activité commerciale dans le secteur des services par rapport à il y a quelques mois, et il y a des raisons ⁠d'être optimiste concernant ‌les indicateurs sous-jacents de la demande et de l'emploi", déclare ⁠Phil Smith, directeur associé en économie chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles ‌commandes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, à un ⁠rythme plus soutenu qu’en juillet. Les ventes à l'exportation ont ⁠renoué avec la ‌croissance pour la première fois depuis février, enregistrant leur plus forte progression depuis ​mai 2023.

Les prestataires de services ont ‌embauché du personnel pour la première fois en huit mois, le rythme de création d’emplois étant ​le plus rapide depuis octobre de l’année dernière.

"Le secteur manufacturier connaît un petit coup de pouce en matière de croissance, et il ⁠y a des signes que les services pourraient bientôt suivre le même chemin," relève Phil Smith.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est passé de 51,3 en juillet à 51,8 en août.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

(Miranda Murray; version française Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)