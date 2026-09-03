Allemagne/PMI: Le ralentissement des services s'atténue en août avec la demande et les embauches

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L'activité dans le secteur des services en Allemagne s'est légèrement contractée en août, les conditions financières plus strictes, les coûts élevés et la prudence des clients ayant pesé sur l'activité, montre une enquête publiée mercredi.
L'indice définitif du secteur des services de l'enquête S&P Global/HCOB a reculé à 49,7 en août, contre 49,8 en juillet, mais nettement au-dessus de l'estimation initiale de 48,5.
Les témoignages fournis par les entreprises interrogées ont mis en évidence des freins liés au resserrement des conditions de financement, à la hausse des coûts et à la réticence générale des clients.
"Bien que l'indice principal n'ait pas encore atteint la zone de croissance, nous constatons certainement une image plus stable en termes d'activité commerciale dans le secteur des services par rapport à il y a quelques mois, et il y a des raisons d'être optimiste concernant les indicateurs sous-jacents de la demande et de l'emploi", déclare Phil Smith, directeur associé en économie chez S&P Global Market Intelligence.
Les nouvelles commandes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, à un rythme plus soutenu qu’en juillet. Les ventes à l'exportation ont renoué avec la croissance pour la première fois depuis février, enregistrant leur plus forte progression depuis mai 2023.
Les prestataires de services ont embauché du personnel pour la première fois en huit mois, le rythme de création d’emplois étant le plus rapide depuis octobre de l’année dernière.
"Le secteur manufacturier connaît un petit coup de pouce en matière de croissance, et il y a des signes que les services pourraient bientôt suivre le même chemin," relève Phil Smith.
L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est passé de 51,3 en juillet à 51,8 en août.
Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.
(Miranda Murray; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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