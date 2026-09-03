 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne/PMI: Le ralentissement des services s'atténue en août avec la demande et les embauches
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:44
Ajouter Boursorama à vos sources

Berlin dit « Entrez donc ! » aux touristes, tandis que Paris et Barcelone s’écrient « Ça suffit ! »

Berlin dit « Entrez donc ! » aux touristes, tandis que Paris et Barcelone s’écrient « Ça suffit ! »

L'activité dans le secteur ‌des services en Allemagne s'est légèrement contractée en août, les conditions financières ​plus strictes, les coûts élevés et la prudence des clients ayant pesé sur l'activité, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice définitif du secteur des services de l'enquête ​S&P Global/HCOB a reculé à 49,7 en août, contre 49,8 en juillet, mais nettement au-dessus de ​l'estimation initiale de 48,5.

Les témoignages fournis ⁠par les entreprises interrogées ont mis en évidence des freins liés ‌au resserrement des conditions de financement, à la hausse des coûts et à la réticence générale des clients.

"Bien que l'indice principal ​n'ait pas encore atteint ‌la zone de croissance, nous constatons certainement une image ⁠plus stable en termes d'activité commerciale dans le secteur des services par rapport à il y a quelques mois, et il y a des raisons ⁠d'être optimiste concernant ‌les indicateurs sous-jacents de la demande et de l'emploi", déclare ⁠Phil Smith, directeur associé en économie chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles ‌commandes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, à un ⁠rythme plus soutenu qu’en juillet. Les ventes à l'exportation ont ⁠renoué avec la ‌croissance pour la première fois depuis février, enregistrant leur plus forte progression depuis ​mai 2023.

Les prestataires de services ont ‌embauché du personnel pour la première fois en huit mois, le rythme de création d’emplois étant ​le plus rapide depuis octobre de l’année dernière.

"Le secteur manufacturier connaît un petit coup de pouce en matière de croissance, et il ⁠y a des signes que les services pourraient bientôt suivre le même chemin," relève Phil Smith.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est passé de 51,3 en juillet à 51,8 en août.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

(Miranda Murray; version française Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ulrich Siegmund (C), candidat du parti d'extrême droite AfD aux élections régionales de Saxe-Anhalt, pose pour des photos avec des sympathisants lors d'un meting électoral à Haldensleben, dans l'est de l'Allemagne, le 1er septembre 2026 ( AFP / Ronny HARTMANN )
    Ulrich Siegmund, le visage souriant de l'extrême droite allemande
    information fournie par AFP 03.09.2026 10:54 

    Derrière son sourire et son aisance sur les réseaux sociaux, Ulrich Siegmund poursuit un objectif historique : devenir le premier dirigeant d'extrême droite de l'après-guerre à la tête d'une région allemande. Récemment propulsé à la une du prestigieux hebdomadaire ... Lire la suite

  • Un participant portant un tee-shirt à l'effigie d'Ulrich Siegmund, principal candidat du parti d'extrême droite AfD aux élections régionales de Saxe-Anhalt, arrive à un meeting électoral à Haldensleben (est de l'Allemagne), le 1er septembre 2026 ( AFP / Ronny HARTMANN )
    En Saxe-Anhalt, l'extrême droite allemande aux portes du pouvoir
    information fournie par AFP 03.09.2026 10:51 

    La Saxe-Anhalt concentrera tous les regards dimanche : l'extrême droite allemande devrait y remporter les élections régionales et ambitionne de diriger un Land, une première depuis 1945, fragilisant encore davantage le chancelier Friedrich Merz. Dans cet Etat régional ... Lire la suite

  • Le canal de Panama va limiter le nombre de transits quotidiens en prévision d'un phénomène El Niño particulièrement intense
    El Niño devrait s'intensifier et persister jusqu'en 2027, selon OMM
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:47 

    El Niño devrait continuer à ‌s'intensifier jusqu'en 2027, augmentant les risques de phénomènes météorologiques extrêmes au cours des prochains ​mois, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon l'agence météorologique des Nations unies, ... Lire la suite

  • US Open
    Tennis: Alcaraz critique un calendrier trop chargé
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:45 

    Le numéro trois ‌mondial Carlos Alcaraz a déclaré mercredi qu'il comptait à l'avenir faire l'impasse ​sur certains tournois de tennis, estimant que la densité du calendrier favorisait les blessures et l'épuisement des joueurs. L'Espagnol, de retour à l'US Open ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank