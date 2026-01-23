Allemagne/PMI-L'activité des entreprises s'accélère en janvier, mais l'emploi recule fortement

par Maria Martinez

L'activité du secteur privé allemand a progressé à son rythme le plus rapide depuis trois mois en janvier, mais le marché du travail a connu sa plus forte baisse depuis la mi-2020, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice "flash" composite HCOB, compilé par S&P Global, est passé de 51,3 en décembre à 52,5 en janvier. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le secteur des services a tiré la croissance avec un PMI de 53,3, en hausse par rapport à 52,7 en décembre, tandis que l'industrie manufacturière a également augmenté à un plus haut de trois mois de 48,7 par rapport à 47,0 le mois précédent.

"Bien qu'il y ait des signes d'une reprise modeste, les entreprises de services ont réduit leurs effectifs de manière significative en janvier, ce qui pourrait indiquer davantage des mesures d'efficacité que des inquiétudes concernant la demande", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Malgré l'élan positif de l'activité commerciale, l'emploi a chuté au rythme le plus rapide depuis novembre 2009, si l'on exclut les baisses liées à la pandémie.

Le secteur manufacturier a poursuivi sa tendance à la suppression d'emplois, et le secteur des services a connu la baisse la plus rapide de ses effectifs depuis plus de cinq ans et demi.

Les coûts des intrants ont bondi, marquant le taux d'inflation le plus élevé depuis près de trois ans, sous l'effet de la hausse des salaires et des coûts de l'énergie, des métaux et des transports. Cela a entraîné une hausse notable des prix à la production, en particulier dans le secteur des services.

