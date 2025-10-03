Allemagne: Ouverture d'une enquête après des survols de drones sur Munich

La tour de contrôle à l'aéroport de Munich après avoir fermé pendant la nuit

par Ayhan Uyanik

Des survols de drones non-identifiés dans la nuit de jeudi à vendredi au-dessus de l'aéroport de Munich ont entraîné l'annulation et le détournement de dizaines de vols à la veille d'un jour férié, affectant ainsi près de 3.000 passagers et conduisant les autorités à ouvrir une enquête vendredi.

Les opérations de l'aéroport allemand de Munich ont cependant repris vendredi matin, a constaté Reuters, après que le trafic aérien a été suspendu pendant plusieurs heures, à la veille du Jour de l'Unité allemande, la fête nationale du pays.

Ce nouvel incident est survenu après que plusieurs intrusions de drones non-identifiés ont été signalées la semaine dernière au Danemark et en Norvège, alimentant les inquiétudes sur la sécurité aérienne en Europe et poussant les dirigeants de l'Union européenne à discuter d'un possible "mur anti-drone".

L'aéroport de Munich a précisé que des survols de drones jeudi soir avaient contraint le contrôle aérien à suspendre ses opérations, entraînant l'annulation de 17 vols et perturbant les déplacements de près de 3.000 passagers, qui ont reçu des lits de camp, des couvertures et de la nourriture. Quinze autres vols à l'arrivée ont été détournés dans la région.

La chaîne publique BR a rapporté que la police locale et nationale enquêtaient sur l'incident.

Des drones ont été aperçus en fin de soirée au-dessus de l'aéroport, a déclaré un porte-parole de la police au quotidien Bild. En raison de l'obscurité, la taille et le type des drones n'ont cependant pas pu être déterminés, a-t-il ajouté. La police n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

Des représentants du contrôle aérien allemand ont restreint les opérations de l'aéroport de Munich jeudi à 22h18 (20h18 GMT) avant de les suspendre un peu plus tard dans la soirée après que plusieurs drones ont été aperçus.

Munich était déjà sur le qui-vive cette semaine après qu'une alerte à la bombe et la découverte d'explosifs ont provoqué la fermeture temporaire de la Fête de la bière ("Oktoberfest").

Les dirigeants de l'UE se sont réunis en milieu de semaine en sommet informel pour discuter de propositions en vue de la mise en place d'un "mur anti-drone" destiné à protéger le continent après plusieurs intrusions aériennes.

Si Copenhague s'est gardé de préciser celui qu'il considérait comme responsable des incursions de drones ayant provoqué la semaine dernière la fermeture temporaire de plusieurs aéroports danois, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de Moscou.

La Russie nie toute implication dans les incidents survenus au Danemark. Le président russe Vladimir Poutine a ironisé jeudi sur les accusations de responsables européens, déclarant malicieusement qu'il n'enverrait plus de drones dans l'espace aérien danois.

