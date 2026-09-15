Allemagne-Merz sous le feu des critiques après les dernières régionales

Les conservateurs au pouvoir en Allemagne prévoient de se réunir dimanche pour faire le point sur les récents revers électoraux qui ont contribué à intensifier la pression sur le chancelier Friedrich Merz, a indiqué mardi une source au sein du parti.

La CDU (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne), parti du dirigeant, a obtenu de mauvais résultats en Saxe-Anhalt, où l'AfD (Alternative pour l'Allemagne), force politique d'extrême droite, a failli remporter la majorité absolue lors des élections régionales.

Un sondage INSA réalisé ce week-end a révélé qu’une majorité de sympathisants de la CDU ne considèrent plus Friedrich Merz comme la personne adéquate pour occuper ce poste, tandis que 78% de l’opinion publique en général partageait cet avis.

Selon la source, la réunion se focalisera principalement sur les deux autres scrutins qui se tiendront dimanche dans les Länder de Mecklembourg-Poméranie occidentale et de Berlin, où la CDU recueille respectivement 7% et 20% des intentions de vote, et visera à démontrer l'union du groupe derrière le leadership du chancelier.

Au niveau national, la CDU et son parti frère bavarois, la CSU (Union chrétienne-sociale en Bavière), recueillent entre 18% et 20% des intentions de vote, un score bien inférieur à celui obtenu lors des élections fédérales de l’année dernière et nettement derrière l’AfD.

(Reportage Andreas Rinke, Rédigé par Friederike Heine; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)