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Allemagne-Merz sous le feu des critiques après les dernières régionales
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 14:56
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Les conservateurs au pouvoir en Allemagne prévoient de se réunir dimanche pour faire le point sur les récents revers électoraux qui ont contribué à intensifier la pression sur le chancelier Friedrich Merz, a indiqué mardi une source au sein du parti.

La CDU (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne), parti du dirigeant, a obtenu de mauvais résultats en Saxe-Anhalt, où l'AfD (Alternative pour l'Allemagne), force politique d'extrême droite, a failli remporter la majorité absolue lors des élections régionales.

Un sondage INSA réalisé ce week-end a révélé qu’une majorité de sympathisants de la CDU ne considèrent plus Friedrich Merz comme la personne adéquate pour occuper ce poste, tandis que 78% de l’opinion publique en général partageait cet avis.

Selon la source, la réunion se focalisera principalement sur les deux autres scrutins qui se tiendront dimanche dans les Länder de Mecklembourg-Poméranie occidentale et de Berlin, où la CDU recueille respectivement 7% et 20% des intentions de vote, et visera à démontrer l'union du groupe derrière le leadership du chancelier.

Au niveau national, la CDU et son parti frère bavarois, la CSU (Union chrétienne-sociale en Bavière), recueillent entre 18% et 20% des intentions de vote, un score bien inférieur à celui obtenu lors des élections fédérales de l’année dernière et nettement derrière l’AfD.

(Reportage Andreas Rinke, Rédigé par Friederike Heine; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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