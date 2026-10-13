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Allemagne-Merz place la réforme de la protection sociale au-dessus de sa popularité
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:52

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Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mardi être prêt à sacrifier sa popularité dans les sondages pour faire adopter des réformes du système de protection sociale qui, selon lui, auraient dû être mises en oeuvre il y a des années et profiteront aux jeunes.

"Je n'ai aucune intention de devenir le chouchou de la nation. Mon objectif est de remettre ce pays sur la bonne voie afin que nous puissions, avant tout, offrir à nouveau des perspectives décentes aux jeunes générations," a déclaré Friedrich Merz lors d'une conférence organisée par une association patronale.

La ministre allemande du Travail, membre du Parti social-démocrate (SPD), a démissionné lundi, amplifiant les incertitudes autour de la coalition fragilisée de Friedrich Merz, après des revers électoraux cuisants, surtout au profit de l'extrême-droite, lors des élections régionales du mois dernier et un recul dans les sondages.

Le chancelier a également estimé que l'Allemagne accusait au moins 30 ans de retard dans ses projets de réforme du système de retraite par répartition.

Friedrich Merz a notamment dit que les cotisations de retraite versées par les salariés et les employeurs devraient augmenter temporairement afin de faire face aux conséquences de l'évolution démographique.

(Reportage Ludwig Burger et Emanuele Berro, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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