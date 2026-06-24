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Allemagne-Merz croit en l'adoption de sa réforme des retraites d'ici à fin 2026
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:31

Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit mercredi avoir bon espoir que son projet de réforme des retraites, qui prévoit un relèvement progressif de l'âge de départ légal au-delà de 67 ans, soit adopté par le Parlement d'ici la fin de l'année.

"Si les choses se déroulent bien, la procédure parlementaire aura lieu à l'automne. J'ai l'espoir qu'elle (la réforme) passe le cap du Parlement d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré lors de la séance des questions au gouvernement au Bundestag.

Une commission chargée de réfléchir à une refonte du système de retraites allemand a remis mardi son rapport au chancelier et à la ministre du Travail, Bärbel Bas.

Quelque 80 pages et 33 propositions pour résoudre l'équation du vieillissement démographique dans le pays le plus âgé de l'Union européenne et d'une juste répartition des charges incombant aux cotisants et au pouvoir fédéral.

Les deux principales pistes sont l'introduction d'une part de capitalisation dans un système par répartition et un nouveau relèvement - progressif - de l'âge de départ légal à la retraite indexé sur l'espérance de vie.

L'âge légal de départ à la retraite est actuellement de 66 ans en Allemagne et doit passer à 67 ans en 2031. Dans la nouvelle réforme, il serait relevé d'environ six mois entre 2031 et 2041, et ainsi de suite.

Friedrich Merz s'est engagé à mettre en oeuvre le projet malgré une cote de popularité en déclin, une faible majorité au Parlement et les vives critiques de l'opposition et des syndicats.

(Reportage James Mackenzie et Madeline Chambers, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Réforme des retraites
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