 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : les exportations reculent en juillet, une première depuis janvier
information fournie par Boursorama avec AFP 08/09/2026 à 11:09
Ajouter Boursorama à vos sources

La dynamique des exportations allemandes s'est essoufflée en juillet, avec un premier repli depuis janvier qui ravive les interrogations sur la solidité de la reprise au sein de la première économie européenne, a indiqué mardi l'office statistique Destatis.

Les exportations de marchandises ont baissé de 0,8% par rapport au mois précédent, à 138,2 milliards d'euros, pénalisées par une demande moins forte en provenance de la zone euro et de la Chine.

Les analystes interrogés par Factset tablaient aussi sur un recul mais moindre, de 0,5%.

Ce repli s'eplique par une baisse des exportations de 9,5% vers la Chine, à 5,6 milliards d'euros et de 2,8% vers la zone euro, à 53,9 milliards d'euros, selon Destatis.

L'économie allemande a surpris au premier semestre par sa résilience dans un environnement perturbé par la guerre menée par Les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Les exportations ont tiré la croissance, avec les dépenses publiques, conduisant plusieurs instituts de conjoncture allemands à revoir en hausse leurs prévisions de croissance sur l'année, à 1,4% notamment selon l'Ifo à Munich.

En juillet, la première destination des ventes allemandes est restée les États-Unis, à 14,4 milliards d'euros, soit un bond de 19,1% sur un mois, tandis que les importations en provenance de la première économie mondiale ont reculé de 8,2% sur un mois.

Les importations ont dans l'ensemble diminué de 5,7% en juillet, à 116,9 milliards d'euros, faisant mécaniquement augmenter le solde positif de la balance commerciale à 21,3 milliards d'euros.

Les derniers indicateurs pour la conjoncture allemande étaient ces derniers jours ressortis mitigés.

Les commandes industrielles de juillet, publiées vendredi, ont enregistré un troisième mois consécutif de progression, sur fond de climat des affaires sensiblement amélioré ces derniers mois.

En revanche, Destatis a fait état lundi d'un recul de la production industrielle allemande en juillet, signe que le secteur semble désormais ressentir de plus en plus les effets du conflit persistant au Moyen-Orient.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats israéliens lors d'une opération militaire après qu'un Palestinien s'est retranché dans une maison du village d'Aqraba, au sud de Naplouse, le 8 septembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )
    Un Palestinien tué par les forces israéliennes lors d'un raid en Cisjordanie
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:24 

    L'armée israélienne a tué mardi un Palestinien en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, l'armée affirmant avoir abattu un suspect qui avait tenté d'attaquer des soldats. Abdelkarim Mohamed Khader Souleimane, 28 ans, a été "tué par ... Lire la suite

  • Image diffusée le 7 septembre 2026 par les Houthis montrant une frappe de missile balistique contre des camions transportant du matériel militaire depuis l'Arabie saoudite vers le camp militaire d'Al-Wadiah, dans la province de Hadramaout, au Yémen ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )
    Les Houthis mènent une attaque d'ampleur en Arabie saoudite, 73 civils blessés
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:21 

    L'Arabie saoudite a dénoncé mardi une série de frappes des rebelles houthis pro-iraniens du Yémen voisin et promis de riposter à ce qui constitue leur plus importante attaque contre le territoire saoudien depuis plusieurs années. Le Yémen, pays pauvre de la péninsule ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2026 12:07 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en hausse de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC

  • Tim Cook (à gauche) passe le témoin à John Ternus à la tête d'Apple. (crédit : NOAH BERGER / AFP)
    John Ternus va devoir prouver qu'Apple reste dans la course en matière d'IA
    information fournie par Reuters 08.09.2026 12:01 

    Lorsque le nouveau directeur général John Ternus dévoilera mercredi les derniers produits d'Apple AAPL.O , Wall Street s'attend à ce qu'il démontre que l'entreprise est toujours capable de proposer du matériel révolutionnaire et un assistant virtuel Siri capable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank