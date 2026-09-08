Allemagne : les exportations reculent en juillet, une première depuis janvier

La dynamique des exportations allemandes s'est essoufflée en juillet, avec un premier repli depuis janvier qui ravive les interrogations sur la solidité de la reprise au sein de la première économie européenne, a indiqué mardi l'office statistique Destatis.

Les exportations de marchandises ont baissé de 0,8% par rapport au mois précédent, à 138,2 milliards d'euros, pénalisées par une demande moins forte en provenance de la zone euro et de la Chine.

Les analystes interrogés par Factset tablaient aussi sur un recul mais moindre, de 0,5%.

Ce repli s'eplique par une baisse des exportations de 9,5% vers la Chine, à 5,6 milliards d'euros et de 2,8% vers la zone euro, à 53,9 milliards d'euros, selon Destatis.

L'économie allemande a surpris au premier semestre par sa résilience dans un environnement perturbé par la guerre menée par Les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Les exportations ont tiré la croissance, avec les dépenses publiques, conduisant plusieurs instituts de conjoncture allemands à revoir en hausse leurs prévisions de croissance sur l'année, à 1,4% notamment selon l'Ifo à Munich.

En juillet, la première destination des ventes allemandes est restée les États-Unis, à 14,4 milliards d'euros, soit un bond de 19,1% sur un mois, tandis que les importations en provenance de la première économie mondiale ont reculé de 8,2% sur un mois.

Les importations ont dans l'ensemble diminué de 5,7% en juillet, à 116,9 milliards d'euros, faisant mécaniquement augmenter le solde positif de la balance commerciale à 21,3 milliards d'euros.

Les derniers indicateurs pour la conjoncture allemande étaient ces derniers jours ressortis mitigés.

Les commandes industrielles de juillet, publiées vendredi, ont enregistré un troisième mois consécutif de progression, sur fond de climat des affaires sensiblement amélioré ces derniers mois.

En revanche, Destatis a fait état lundi d'un recul de la production industrielle allemande en juillet, signe que le secteur semble désormais ressentir de plus en plus les effets du conflit persistant au Moyen-Orient.