information fournie par Boursorama avec AFP • 12/08/2025 à 11:54

Allemagne: les droits de douane plombent le moral des investisseurs en août

Le moral des investisseurs allemands a rechuté en août après trois mois consécutifs de hausse, plombé par les droits de douane américains et par la faiblesse de l’économie allemande au deuxième trimestre, selon le baromètre mensuel de l'institut économique ZEW publié mardi.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

L'indicateur a chuté de 18 points sur un mois, à 34,7 points, après avoir atteint en juillet son niveau le plus haut depuis la veille du déclenchement de la guerre en Ukraine.

En cause: les experts des marchés financiers sont "déçus" par l'accord commercial annoncé fin juillet entre l'Union européenne et les États-Unis, explique Achim Wambach, président du ZEW.

Cet accord fixe une taxe de 15% sur les produits européens exportés aux Etats-Unis, après des mois de guerre commerciale qui faisaient craindre des droits de douane encore plus élevés.

La baisse "substantielle" de l’indicateur s’explique aussi par "les mauvaises performances de l’économie allemande au deuxième trimestre 2025", a ajouté M. Wambach. Le PIB de la première économie européenne a reculé de 0,1%, après une hausse de 0,3% au premier trimestre.

Ces résultats prolongent deux années de récession, dues à la flambée des prix de l’énergie depuis la guerre en Ukraine et au ralentissement de la demande mondiale, qui ont durement frappé l’industrie, pilier de l’économie allemande.

Les perspectives se sont "particulièrement assombries" pour les industries chimiques et pharmaceutiques, la construction mécanique et métallurgique ainsi que l'industrie automobile, selon le ZEW.

L’indice recule un peu moins que prévu par les analystes interrogés par la plateforme financière FactSet, qui tablaient sur 28,9 points.

La composante mesurant la situation économique actuelle en Allemagne a elle reculé de 9 points, à -68,6 points.

"La reprise du climat économique en Allemagne est pour l'instant terminée", commente Elmar Völker, analyste de la banque LBBW.

"L'environnement économique devrait rester difficile pour le reste de l'année", ajoute-t-il.