Allemagne: les consommateurs plus pessimistes, l'euphorie de l'Euro-2024 envolée

Le moral des consommateurs en Allemagne devrait rechuter en septembre après une embellie en août, l'élan créé par le Championnat d'Europe de football en Allemagne étant vite retombé, selon le baromètre GfK publié mardi.

( AFP / JOERG CARSTENSEN )

L'institut prévoit un indice à -22,0 points en septembre, en baisse de 3,4 points par rapport au mois d'août, révisé à -18,6 points, selon le communiqué.

"Apparemment, l'euphorie suscitée par le Championnat d'Europe de football en Allemagne n'a apporté qu'une brève poussée et elle a disparu après la fin du tournoi", observe Rolf Bürkl, expert du GfK.

Organisé du 14 juin au 14 juillet dans dix villes d'Allemagne, l'Euro de football a généré 7,44 milliards d'euros de recettes, selon une étude de l'institut Nielsen publiée lundi.

Ce chiffre "dépasse les attentes" des organisateurs, s'est félicitée Nancy Faeser, ministre de l'Intérieur et des Sports, dans un communiqué.

La majorité des dépenses ont été consacrées à l'hébergement, aux déplacements vers et dans les villes hôtes, ainsi qu'à la nourriture et aux boissons à l'extérieur et à l'intérieur des stades.

Mais le soufflé est vite retombé, les mauvais indicateurs pour l'ensemble de l'économie allemande reprenant le dessus.

En particulier des données peu rassurantes ont émergé sur "la sécurité de l'emploi", ce qui rend les consommateurs "encore plus pessimistes", ajoute M. Bürkl.

Il en veut pour preuve la "légère augmentation du chômage", de 200.000 personnes sur un an selon l'Agence pour l'emploi, et de celle des "faillites d'entreprises et (des) plans de réduction des effectifs" frappant diverses entreprises du pays.

Par exemple dans l'automobile, où l'équipementier ZF, en difficulté dans la transition vers l'électrique, a annoncé fin juillet vouloir supprimer jusqu'à un quart de ses effectifs dans le pays, soit 14.000 postes, d'ici 2028.

Il en résulte que malgré les hausses de salaires et le recul de l'inflation, synonyme d'augmentation du pouvoir d'achat pour de nombreux ménages, l'incertitude semble à nouveau prédominer.

Les ménages pensent que leur situation financière dans les 12 prochains mois sera beaucoup moins bonne qu'ils ne l'affirmaient il y a un mois, selon le GfK.

Leurs attentes en matière de conjoncture économique ont de même reculé, quand elles étaient encore en hausse significative le mois précédent.

"Les espoirs d'une reprise économique stable et durable (en Allemagne) doivent donc être encore reportés", conclut M. Bürkl, au lendemain de la publication d'un mauvais indice IFO mesurant le moral des patrons, également en berne.