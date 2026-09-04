Allemagne: les commandes industrielles de nouveau à la hausse en juillet

Les commandes industrielles allemandes ont progressé en juillet davantage qu'attendu, selon des chiffres officiels publiés vendredi, portées par une demande intérieure en hausse et de grosses commandes liées aux investissements massifs du gouvernement dans les infrastructures.

Sur un mois, le volume des commandes a progressé de 2,5% en juillet, en données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires, a indiqué l'office statistique Destatis dans un communiqué.

Un chiffre bien meilleur que ce qu'attendaient les analystes de la plateforme financière Factset, qui tablaient sur une légère hausse de 0,5%.

Le rythme de progression a toutefois légèrement ralenti: les commandes à la hausse de 3,1% en mai avaient surpris.

"Avec cette troisième hausse consécutive, (les commandes à l'industrie) se sont situées à leur niveau le plus élevé depuis décembre 2025", a indiqué dans un communiqué distinct le ministère allemand de l'Economie.

D'après l'institution, la progression s'explique principalement par "une nette augmentation de la demande intérieure, orientée à la hausse depuis mai, de 9,1%".

Elle est par ailleurs liée en particulier "aux achats publics dans le cadre de la modernisation de la Bundeswehr (l'armée allemande, ndlr), ainsi qu'aux commandes associées au fonds spécial pour les infrastructures et la neutralité climatique".

Le gouvernement allemand s'est accordé en 2025 sur un fonds de plusieurs centaines de milliards d'euros visant à investir massivement dans la défense et les infrastructures vieillissantes du pays.

Sans tenir compte des grosses commandes, les commandes à l'industrie en Allemagne ont reculé de 1,4% sur un mois, a précisé Destatis.

"Les grandes commandes continuent d'alimenter la marée montante des nouvelles commandes", a commenté Jens-Oliver Niklasch de LBBW, citant la construction navale, ferroviaire et aéronautique, qui a affiché une spectaculaire hausse de 126,4% sur un mois.

"On peut parler de conjoncture exceptionnelle", selon lui.

D'autres secteurs en revanche, comme l'industrie automobile en crise (-12,5%) ont reculé, "l'image globale pour le mois de juillet n'est donc pas aussi éclatante qu'il y paraît à première vue".

En comparaison trimestrielle, moins volatile, les commandes ont progressé de 2,2% par rapport aux trois mois précédents. Hors grosses commandes, elles ont diminué de 2,2%.