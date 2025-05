Allemagne: les commandes à l'industrie ont augmenté en mars avant les droits de douane

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les commandes à l'industrie allemande sont reparties à la hausse en mars, en raison des anticipations face à la hausse des droits de douane américains qui devrait faire augmenter les prix à l'importation vers les Etats-Unis, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Cet indicateur clef pour le secteur manufacturier a augmenté de 3,6% sur un mois, après avoir stagné en février.

Les analystes de la plateforme financière Factset tablaient, moins optimistes, sur une légère hausse de 0,5%.

Cette hausse est portée par les commandes à l'étranger (+4,7%), tandis que les commandes allemandes ont augmenté de 2%.

Cela devrait s'expliquer en partie "par des effets d'anticipation liés à l'annonce de la hausse des droits de douane américains", a commenté le ministère de l'Economie dans un communiqué séparé, alors que le président Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium à partir du 12 mars, puis sur les voitures le 3 avril.

Le président américain a également annoncé une hausse de 10% des droits de douane sur toutes les importations mais a suspendu les droits supplémentaires plus élevés pour certains pays.

"La situation des entreprises industrielles s'est avérée globalement assez solide au premier trimestre", a déclaré le ministère alors que la première économie européenne a subi deux années de récession.

"Toutefois, compte tenu des hausses des droits de douane annoncées et en partie suspendues par les États-Unis et des perspectives commerciales plus pessimistes qui en découlent, un nouveau ralentissement de l'activité industrielle ne peut être exclu pour le reste de l'année", ajoute-t-il.

Dans le détail, les commandes ont augmenté dans la fabrication d’équipements électriques (+14,5%), la construction mécanique (+5,3%), le matériel de transport (avions, navires, trains, véhicules militaires (+13%), l’industrie automobile (+2,5%) et dans l’industrie pharmaceutique (+17,3%).

Dans une comparaison moins volatile sur trois mois, les nouvelles commandes au 1er trimestre 2025 ont été inférieures de 2,3 % à celles du quatrième trimestre 2024.