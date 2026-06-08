Allemagne-Les commandes à l'industrie baissent plus que prévu en avril

Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck visite une usine Volkswagen à Emden
Les commandes industrielles en Allemagne ont reculé plus que prévu en avril, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont baissé de 3,8% en avril par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 2,0%, après +5% en mars.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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