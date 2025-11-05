Allemagne: Les commandes à l'industrie augmentent légèrement plus que prévu en septembre

Des voitures Mercedes-Benz AMG font la queue sur une chaîne de production à Sindelfingen
Les commandes industrielles en Allemagne ont augmenté légèrement plus que prévu en septembre, a déclaré mercredi l'Office fédéral des statistiques.
Les commandes ont progressé de 1,1% en septembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,0%, après -0,8% en août.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer