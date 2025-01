Allemagne: le taux de chômage en hausse en janvier

Le taux de chômage a légèrement augmenté en Allemagne en janvier, après être resté stable trois mois d'affilée, confirmant la déprime économique qui affecte le marché de l'emploi, selon une estimation officielle publiée vendredi.

( POOL / MARTIN MEISSNER )

Il a gagné 0,1 point sur un mois, à 6,2%, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées par l'Agence fédérale pour l'emploi dans un communiqué.

Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 11.000, toujours en données CVS, preuve que "la faiblesse économique laisse des traces de plus en plus profondes", selon le communiqué.

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 186.000 en décembre sur un mois, atteignant près de 3 millions de personnes.

"En ce début d'année, le chômage et le sous-emploi ont, comme d'habitude" en janvier "nettement augmenté", a commenté la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi Andrea Nahles, la période de pause hivernale ayant en général un impact négatif sur le marché du travail.

"La croissance de l'emploi a certes tendance à se poursuivre, mais elle perd de plus en plus de sa vigueur", a-t-elle ajouté.

L'économie allemande est à la peine depuis deux ans, affaiblie par la crise de son industrie, et aucune reprise rapide n'est en vue, selon les économistes.

Les annonces de plans sociaux se sont multipliées ces derniers mois. Dans l'industrie automobile comme chez Volkswagen et chez les équipementiers Bosch et ZF, mais aussi dans la chimie (BASF) et l'acier (Thyssenkrupp).

Le gouvernement allemand a abaissé mercredi à 0,3% sa prévision de croissance pour 2025 de l'économie, contre 1,1% attendu à l'automne et alors que le pays a déjà enchaîné deux années de récession.

"Les problèmes structurels de l'économie et le moral morose des entreprises et des consommateurs ne laissent pas présager de reprise significative pour l'année en cours", commente Martin Müller, expert du marché du travail de la banque publique KfW.

Ces difficultés sont en tête des préoccupations des électeurs appelés aux urnes le 23 février pour des élections législatives anticipées.