Allemagne : le parti d'extrême-droite AFD accentue son avance dans les sondages

L'extrême-droite compte 7 points d'avance sur le bloc conservateur.

( AFP / JENS SCHLUTER )

Première force d'opposition aux conservateurs allemands, le parti d'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) confirme sa première place dans les sondages et confirme sa bonne performance réalisée aux dernières élections législatives.

Selon l'enquête de l'institut Infratest dimap publiée jeudi 6 août par le groupe audiovisuel ARD , l'AfD, qui avait obtenu un score historique de 20,8% aux dernières élections législatives de février 2025, gagne un point pour atteindre 28% des intentions de vote , son meilleur résultat dans ce baromètre politique. Elle compte ainsi sept points d'avance -son plus large écart dans ce baromètre- sur le bloc conservateur CDU/CSU (21%), en recul d'un point et qui se rapproche de son pire score.

Derrière, les écologistes (15%) mènent légèrement à gauche devant les sociaux-démocrates (12%), alliés des conservateurs au sein du gouvernement, et la gauche radicale (11%). Infratest dimap a interrogé 1.300 personnes ayant le droit de vote entre lundi et mercredi.

Deux autres sondages publiés mardi ont donné exactement les mêmes valeurs et la même avance pour l'extrême droite sur la droite.

Vers l'obtention d'un Land

Ces tendances se renforcent à un mois de trois scrutins régionaux dans la partie orientale du pays, bastion électoral de l'AfD, où celle-ci espère diriger un Land pour la première fois, en Saxe-Anhalt, et ce malgré le "cordon sanitaire" décrété par les autres partis à son encontre.

Friedrich Merz, à l'impopularité record après quinze mois au pouvoir , ne satisfait que 14% des sondés, soit un point de plus que le mois précédent, pour 84% d'insatisfaits. La satisfaction générale à l'égard du gouvernement reste au plus bas (13%).

Le remaniement gouvernemental décidé fin juillet par le chancelier, dans la foulée de la démission du chef de son groupe parlementaire, Jens Spahn, emporté par une controverse sur la gestation pour autrui, a engendré une grogne au sein de son propre parti, mécontent du limogeage du ministre des Transports. le chef des conservateurs a promis une meilleure communication sur la forme, et sur le fond, "une nouvelle impulsion" et "une nouvelle dynamique".