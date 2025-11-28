Allemagne: Le Parlement adopte le budget 2026, 180 milliards d'euros de dette supplémentaire

Débat budgétaire à la chambre basse du Parlement, le Bundestag, à Berlin

Le Parlement allemand a adopté vendredi le budget pour 2026 avec plus de 180 milliards d'euros de dette supplémentaire, un texte qui détaille comment Berlin utilisera sa puissance financière pour relancer une économie anémique.

Ce niveau d'emprunt, qui n'a été dépassé que durant la pandémie de 2021 avec 215 milliards d'euros, est possible grâce à un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour les infrastructures et à une exemption des règles d'endettement pour les dépenses de défense approuvée en mars.

Le budget 2026 outre-Rhin se caractérise par des niveaux d'investissement élevés visant à relancer la plus grande économie d'Europe après deux années de contraction, un engagement fort en faveur des dépenses de défense et une augmentation de 3 milliards d'euros de l'aide à l'Ukraine.

Le budget, dont les dépenses totales s'élèvent à 524,5 milliards d'euros, comprend 58,3 milliards d'euros d'investissements.

En incluant les investissements par le biais de fonds spéciaux, qui sont exclus du frein à l'endettement de l'Allemagne, l'investissement total s'élève à 126,7 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à 2025 et fait suite à une augmentation de 55% cette année par rapport à 2024.

Le frein à l'endettement de l'Allemagne limite les emprunts à 0,35% du produit intérieur brut (PIB).

Le budget prévoit un emprunt de 97,9 milliards d'euros en 2026. Mais si l'on ajoute les emprunts par le biais des fonds spéciaux pour l'infrastructure et la défense, la nouvelle dette totale dépassera largement les 180 milliards d'euros.

Il s'agit d'une multiplication par trois par rapport aux 50,5 milliards d'euros empruntés en 2024 sous le gouvernement précédent.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)