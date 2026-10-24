Allemagne-Le "nid d'aigle" des nazis en Bavière incendié

Le "nid d'aigle", ancienne résidence des dignitaires du régime nazi dans les montagnes bavaroises du sud de l'Allemagne, a pris feu vendredi soir et un suspect a été arrêté, a annoncé la police allemande.

Environ 200 pompiers ont été déployés pour lutter contre l'incendie ravageant le bâtiment, le Kehlsteinhaus, près de Berchtesgaden.

La police a dit avoir arrêté un suspect près des lieux du sinistre.

Aucune piste n'a été évoquée concernant un éventuel mobile.

Construite en 1938 en tant que lieu de retraite pour les dignitaires nazis et leurs invités, cette bâtisse érigée au milieu des reliefs des Alpes est distincte de la résidence d'été d'Adolf Hitler, située à proximité et baptisée le Berghof.

Désormais propriété du Land de Bavière, le Kehlsteinhaus a été classé monument historique après la Seconde Guerre mondiale.

(James Mackenzie, version française Bertrand Boucey)