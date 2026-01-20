information fournie par Boursorama avec AFP • 20/01/2026 à 14:08

Allemagne: le moral des investisseurs au plus haut depuis 2021, avant les menaces de Trump

Le moral des investisseurs allemands s'est fortement redressé en janvier pour atteindre son niveau le plus élevé depuis juillet 2021, selon le baromètre mensuel de l'institut ZEW établi pour l'essentiel avant les annonces de nouveaux droits de douane punitifs de Donald Trump.

Publié mardi, cet indicateur qui mesure les attentes pour l'économie allemande, a atteint 59,6 points en janvier, en hausse de 13,8 points par rapport au mois précédent.

L'enquête a été effectuée majoritairement avant que le président américain ne menace huit pays européens, dont l'Allemagne, de nouveaux droits de douane, s'ils n'adhéraient pas à son plan de conquête du Groenland.

Selon Lora Pavlova, chercheuse au ZEW, "cela pourrait expliquer l'optimisme observé", même si "les réponses reçues lundi (ndlr: après les menaces de Donald Trump) n'étaient pas plus pessimistes que celle de la semaine précédente".

"C'est certainement un signe positif", note auprès de l'AFP Jens-Oliver Niklasch, économiste de la banque LBBW.

Cependant, "le léger optimisme peut rapidement se muer en son contraire si des statistiques faibles apparaissent ou qu'une nouvelle spirale de droits de douane et de représailles s'enclenche entre les États-Unis et l'UE", prévient-il.

Selon l'institut ZEW, les secteurs clés de l'acier et du métal, de la construction de machines et de l'automobile ont connu des améliorations significatives, tout comme l'industrie chimique, pharmaceutique et la production électrique dans une moindre mesure.

Cette augmentation accompagne le bond de la production industrielle en novembre de 0,8% sur un mois, première progression sur trois mois d'affilée depuis la période post-confinement en 2021.

"Toutefois, l'imprévisibilité de la politique commerciale américaine constitue un facteur de charge supplémentaire pour les exportations allemandes", tempère l'institut ZEW dans son communiqué.