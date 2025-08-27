Allemagne-Le moral des consommateurs devrait chuter en septembre avec les craintes de perte d'emploi-GfK

Le moral des consommateurs allemands devrait baisser pour la troisième fois consécutive en septembre, les inquiétudes croissantes des ménages concernant une éventuelle perte d'emploi et l'incertitude sur l'inflation pesant sur l'humeur, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), a reculé à -23,6 points, contre -21,7 points le mois précédent, chiffre légèrement révisé à la baisse.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une valeur de -22,0.

Une forte baisse des perspectives de revenus, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis mars, a joué un rôle important dans le déclin global, selon Rolf Buerkl, analyste des consommateurs au sein du NIM.

"Les craintes croissantes de perte d'emploi incitent de nombreux consommateurs à rester prudents, en particulier lorsqu'il s'agit d'achats importants", a-t-il affirmé.

L'incertitude quant à l'évolution de l'inflation affecte également les consommateurs, qui craignent que la situation géopolitique et la politique sur les droits de douane du gouvernement américain n'entraînent une hausse des prix de l'énergie, entre autres, selon l'enquête.

"Cela réduit encore les espoirs d'une reprise significative du moral des consommateurs cette année", a ajouté Rolf Buerkl.

Le chômage en Allemagne augmente lentement depuis 2022, et le pays est proche de compter 3 millions de chômeurs pour la première fois en dix ans.

Les attentes économiques et la volonté d'acheter ont également chuté, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis février 2025.

(Miranda Murray, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)