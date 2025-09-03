information fournie par Boursorama avec AFP • 03/09/2025 à 15:57

Allemagne: le marché automobile en août à nouveau porté par l'électrique

Le marché de l'automobile allemand a connu un deuxième mois de croissance consécutif en août, porté par l'essor des véhicules électriques, mais l'incertitude persiste, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

( AFP / INA FASSBENDER )

En août, 207.229 véhicules neufs ont été immatriculés dans la première économie européenne, soit une progression de 5,0% sur un an, a annoncé l'agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Le niveau reste loin d'août 2023, quand 273.417 immatriculations avaient été recensées.

Comme en juillet, le marché automobile bénéficie d'un effet de base lié à la chute des immatriculations en août 2024 après l'entrée en vigueur des nouvelles règles européennes d'homologation.

En cumul depuis janvier, les immatriculations globales reculent de 1,7% sur un an, signe que le marché automobile reste morose, plombé par la crise des constructeurs allemands.

"Rien ne plaide en faveur d'une reprise significative", souligne Constantin M. Gall, analyste chez EY, qui entrevoit une "stagnation prolongée".

"L'incertitude économique et géopolitique reste très élevée" et pèse sur les commandes des particuliers et des entreprises, "et les préoccupations liées à l'emploi augmentent également" ajoute-t-il.

En août, les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont bondi de 45,7% sur un an, avec 39.367 immatriculations représentant 19% du marché.

C'est un huitième mois consécutif de croissance pour le segment, à relativiser en raison de l'année 2024 noire provoquée par la fin des aides publiques à l'achat de véhicules électriques.

L'américain Tesla continue de s'enfoncer, avec un recul de 39,2% de ses immatriculations en août et une part de marché de 0,7%.

Malgré la rupture brutale du patron de la marque Elon Musk avec Donald Trump, le constructeur demeure boycotté à travers l'Europe.

A l'inverse, les immatriculations du leader chinois de l'électrique BYD, qui veut pénétrer durablement le marché allemand, ont été multipliées par cinq, avec 1.114 véhicules.

Les motorisations hybrides en Allemagne dominent toujours le classement avec 39,8% du marché global.

C'est légèrement moins que la part cumulée des moteurs essence et diesel, dont les immatriculations ont chuté respectivement de 18,2% et 9,2% par rapport à août 2024.

Avec des immatriculations en hausse de 6%, la marque Volkswagen demeure en tête avec 18,1% du volume total.

Ces données sont publiées quelques jours avant le salon de l'automobile de Munich (IAA), rendez-vous incontournable pour le secteur.