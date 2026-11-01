Allemagne-Le gouvernement promet des sanctions après les dégradations à Francfort lors de manifestations

- Les autorités allemandes ont menacé de sanctions sévères les casseurs et pilleurs qui ont endommagé des commerces et blessé plus de 100 officiers de police à Francfort dans la nuit de samedi à dimanche, en marge de manifestations contre la vie chère.

La capitale financière allemande a été le théâtre de violences à la suite de manifestations qui ont vu des dizaines de milliers d'Allemands défiler dans des dizaines de villes du pays, dans le sillage du mouvement "Gen Z regelt" (la Gen Z aux commandes, en allemand) qui exige de meilleures conditions d'enseignement et proteste contre le coût de la vie.

Des personnes cagoulées ont endommagé 17 commerces, dont 5 ont été l'objet de pillages, a rapporté le ministre de l'Intérieur du land de Hesse, Roman Poseck.

Il a ajouté que 1.300 membres des forces de l'ordre avaient été déployés et que 100 d'entre eux avaient été blessés dans des affrontements. La police a procédé à 54 arrestations de personnes âgées en 13 et 29, a-t-il précisé.

"Je suis choqué par ce que j'ai vu. Il n'y a pas de raison d'euphémiser. Soyons clair, cela ne peut pas continuer ainsi", a déclaré Roman Poseck.

"La police estime actuellement qu'ils font face à 1.000 à 1.500 faiseurs de troubles violents, en partie de personnes issues de l'immigration", a-t-il aussi dit, précisant que la majorité des personnes interpellées étaient de nationalité allemande.

La police locale a fait état de violentes émeutes au cours desquelles des vitrines ont été brisées et des cocktails Molotov lancés à destination de services d'urgence.

Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a promis pour sa part que "les émeutiers et pilleurs seront identifiés et tenus pour responsables", selon des propos rapportés par le journal Bild.

"Cette atteinte à l'ordre public doit être suivie de peines sévères", a-t-il ajouté.

Ce dernier a accusé des "groupes violents d'extrême gauche et des fauteurs de troubles de la communauté immigrée" d'avoir détourné des manifestations paisibles, sans fournir de preuves pour étayer ses propos.

"Les excès de violence comme à Paris ont été évités grâce à l'engagement de nos forces de police", s'est félicité Alexander Dobrindt, issu du parti de l'Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU).

En France, 320.000 personnes ont défilé pour protester contre la vie chère, selon le ministère de l'Intérieur, qui rapporte que 779 personnes ont été interpellées sur l'ensemble du territoire.

(Reportage de Christoph Steitz et Tilman Blasshofer; version française Zhifan Liu)