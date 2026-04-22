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Allemagne-Le gouvernement confirme l'abaissement de ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 15:08

par Maria Martinez

Le ministère allemand de l'Économie a confirmé mercredi l'abaissement de ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027 et la révision à la hausse de ses prévisions d'inflation, alors que la guerre en Iran fait grimper les prix du pétrole et du gaz.

Le gouvernement table désormais sur une croissance de 0,5% pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,0%, et a ramené sa perspective de croissance pour 2027 de 1,3% à 0,9%, comme l'avait indiqué précédemment une source à Reuters.

Berlin prévoit aussi une accélération de l'inflation à 2,7% cette année et à 2,8% en 2027, contre 2,2% l'année dernière.

"La reprise économique attendue pour cette année est une nouvelle fois freinée par des chocs géopolitiques externes", a déclaré la ministre allemande de l'Économie, Katherina Reiche.

Dans un rapport publié mercredi, la Bundesbank a fait état d'une croissance modeste de l'économie allemande au premier trimestre et avertit d'un impact de la guerre au Moyen-Orient sur le trimestre en cours.

(Rédigé par Maria Martinez, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)

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