Allemagne: la production industrielle à la baisse surprend en juillet

La production industrielle allemande a diminué en juillet sur un mois plus qu'attendu, selon des données provisoires publiées lundi, signe de l'incertitude de la reprise pour la première économie européenne face aux conséquences de la guerre persistante au Moyen-Orient.

D'après un communiqué de l'Office statistique Destatis, la production industrielle a reculé de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et d'effets calendaires.

Les analystes sondés par la plateforme Factset étaient plus optimistes, tablant sur une diminution moins marquée de 0,5%.

Destatis a par ailleurs révisé à la baisse son estimation de la production industrielle pour le mois de juin, où une stagnation a été enregistrée (+0,2% auparavant).

Pour Carsten Brzeski, de la banque ING, ces chiffres "sont un bon rappel d'à quel point la reprise cyclique de l'économie allemande est fragile".

"La production dans l'industrie manufacturière semble désormais ressentir de plus en plus les effets du conflit persistant au Moyen-Orient", estime dans un communiqué distinct le ministère allemand de l'Economie.

"Le chiffre est décevant, mais il devrait rester supportable pour l'ensemble du tableau au vu du nombre de bonnes nouvelles ces derniers temps", tempère l'économiste Jens-Oliver Niklasch, chez LBBW.

En Allemagne, les commandes industrielles ont enregistré trois mois consécutifs de progression entre mai et juillet et le climat des affaires s'est sensiblement amélioré en juillet.

Par ailleurs, la baisse de la production industrielle serait liée principalement à des "effets exceptionnels liés à la reconversion d'une usine automobile", précise M. Niklasch.

En comparaison trimestrielle, moins volatile, la production du mois de mai à juillet a été supérieure de 0,4% à celle des trois mois précédents, selon Destatis.

"La guerre au Moyen-Orient — qui se transforme peu à peu en un conflit sans fin maintenant les prix du pétrole à des niveaux élevés —, ainsi que le choc probable d'une hausse des prix du gaz lors de la prochaine saison de chauffage et le regain de tensions commerciales, font peser des risques sur les perspectives économiques de l'Allemagne", estime M. Brzeski.

Malgré ces risques, plusieurs instituts ont récemment revu en hausse leur prévision de croissance pour le pays, tablant pour l'année 2026 sur une augmentation du produit intérieur brut comprise entre 1,2 et 1,4%.