Allemagne-La percée de l'extrême droite dans l'Ouest met à l'épreuve la fragile coalition de Merz

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a réalisé une percée significative dans le Land le plus peuplé du pays lors d'élections municipales organisées dimanche, accentuant la pression sur la fragile coalition gouvernementale du chancelier Friedrich Merz.

Le scrutin représentait un premier test pour la coalition formée en début d'année entre les conservateurs de la CDU (Union chrétienne-démocrate) de Friedrich Merz et les sociaux-démocrates du SPD, que les critiques accusent de ne pas s'attaquer à une économie en berne ni aux préoccupations des électeurs sur l’immigration.

Si la CDU est restée le premier parti dans l’ensemble lors des élections en Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec 33,3% des voix, le soutien au SPD a reculé à 22,1%, contre 24,3% en 2019.

De son côté, l’AfD a presque triplé son score pour atteindre 14,5% dans ce Land peuplé de plus de 18 millions d’habitants, soit près du quart de la population allemande.

"Il n'est plus possible d'éviter l'AfD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie", s'est félicité Alice Weidel, la présidente du parti, déjà bien implanté dans les Länder de l’est de l’Allemagne.

Les candidats de l'AfD aux municipales ont accédé pour la première fois aux seconds tours dans trois villes de la Ruhr, ancienne région industrielle densément peuplée : Gelsenkirchen, Duisburg et Hagen.

Le recul des sociaux-démocrates risque d’accentuer la pression sur Lars Klingbeil, ministre des Finances et chef du SPD, afin qu’il redonne de la visibilité au parti et s’affirme comme partenaire junior de la coalition dirigée par Friedrich Merz.

Sören Link, maire SPD de Duisbourg, qui affrontera un adversaire de l'AfD au second tour dans deux semaines, a imputé la responsabilité de cette débâcle à la direction du parti.

"Il y a quelque chose qui cloche dans la stratégie", a-t-il déclaré, appelant le parti à durcir sa position sur les thèmes phares de l'AfD, comme l'immigration. Sa ville, autrefois un pôle sidérurgique doté d'un port fluvial florissant, est aujourd'hui l'une des plus pauvres d'Allemagne.

(Reportage de Thomas Escritt, avec la contribution d'Erol Dogrudogan ; version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)