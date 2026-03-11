Allemagne-La hausse des prix de l'énergie ne freinera que légèrement la reprise économique, selon le DIW

La hausse des prix de l'énergie due au conflit au Moyen-Orient et aux politiques commerciales "erratiques" des États-Unis ne devrait freiner que légèrement la reprise économique allemande cette année, a déclaré mercredi l'institut de recherche économique DIW.

L'institut allemand, l'un des principaux prévisionnistes économiques du pays, prévoit une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne de 1% cette année et de 1,4% en 2027, après 0,2% en 2025.

La reprise de la croissance de l'économie allemande a entamé 2026 avec la forte consommation publique et la reprise progressive des investissements publics, d'abord dans la défense, puis dans les infrastructures, a relevé le DIW.

Selon l'institut, la décision de la Cour suprême américaine d'annuler bon nombre des droits de douane imposés par le président Donald Trump n'a jusqu'à présent eu aucun impact notable sur les exportations allemandes, le locataire de la Maison blanche ayant introduit une taxe mondiale de 10% pendant 150 jours.

La récente hausse des prix de l'énergie résultant de l'escalade du conflit au Moyen-Orient est par ailleurs nettement moins importante que celle observée lors de la crise énergétique de 2022-2023, a déclaré le DIW.

En supposant que la plus forte hausse des prix soit passée et que les prix du pétrole et du gaz n'augmentent que modérément, 0,4 point de pourcentage pourraient être ajouté à l'inflation cette année et ainsi freiner la croissance de 0,1 à 0,2 point, a ajouté l'institut.

"Dans l'ensemble, cela ralentira la reprise de l'économie allemande, mais ne l'arrêtera pas".

L'institut allemand prévoit un taux d'inflation de 2,4% pour 2026 et de 2,3% pour l'année prochaine, ne prévoyant pas de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne (BCE).

(Rédigé par Linda Pasquini; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)