Allemagne-La forme sauvage de la polio détectée dans un échantillon d'eaux usées à Hambourg

par Ludwig Burger et Jennifer Rigby

FRANCFORT, 13 novembre - Un échantillon d'eaux usées contenant la forme sauvage du virus de la poliomyélite a été découvert à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ont indiqué jeudi les autorités allemandes, précisant qu'une cellule de crise avait été mise en place.

C'est la première fois que la forme sauvage de la polio est détectée en Europe dans des échantillons environnementaux depuis 2010, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités sanitaires de la ville de Hambourg ont déclaré dans un communiqué avoir mis en place un groupe de travail d'experts sur le contrôle des infections et prévoir de prélever davantage d'échantillons en étroite coordination avec l'Institut Robert Koch (RKI).

L'échantillon positif au poliovirus sauvage a été prélevé durant la semaine du 6 octobre, ont-elles précisé. L'échantillon provenait des eaux usées de Hambourg et, en partie, de Länder voisins. Il est donc impossible de déterminer précisément où le virus a contaminé les eaux usées.

Le risque pour le grand public est très faible en raison des taux de vaccination élevés, ont poursuivi les autorités, notant qu'aucune infection n'avait été signalée.

"La détection du poliovirus sauvage dans un échantillon d'eaux usées prouve que la surveillance fonctionne. Aucun cas clinique de poliomyélite n'a été signalé à ce jour à l'Institut Robert Koch", a déclaré jeudi le ministère allemand de la Santé.

Les derniers cas d'infections par le poliovirus sauvage chez l'homme enregistrés en Allemagne datent de plus de 30 ans.

La poliomyélite est une infection virale qui peut tuer ou provoquer une paralysie. Elle peut être prévenue par la vaccination.

Il existe deux formes de poliomyélite qui circulent dans le monde. La forme sauvage de la polio est plus rare et ne se rencontrait à ce jour qu'en Afghanistan et au Pakistan.

