 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-La forme sauvage de la polio détectée dans un échantillon d'eaux usées à Hambourg
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 16:59

par Ludwig Burger et Jennifer Rigby

FRANCFORT, 13 novembre - Un échantillon d'eaux usées contenant la forme sauvage du virus de la poliomyélite a été découvert à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ont indiqué jeudi les autorités allemandes, précisant qu'une cellule de crise avait été mise en place.

C'est la première fois que la forme sauvage de la polio est détectée en Europe dans des échantillons environnementaux depuis 2010, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités sanitaires de la ville de Hambourg ont déclaré dans un communiqué avoir mis en place un groupe de travail d'experts sur le contrôle des infections et prévoir de prélever davantage d'échantillons en étroite coordination avec l'Institut Robert Koch (RKI).

L'échantillon positif au poliovirus sauvage a été prélevé durant la semaine du 6 octobre, ont-elles précisé. L'échantillon provenait des eaux usées de Hambourg et, en partie, de Länder voisins. Il est donc impossible de déterminer précisément où le virus a contaminé les eaux usées.

Le risque pour le grand public est très faible en raison des taux de vaccination élevés, ont poursuivi les autorités, notant qu'aucune infection n'avait été signalée.

"La détection du poliovirus sauvage dans un échantillon d'eaux usées prouve que la surveillance fonctionne. Aucun cas clinique de poliomyélite n'a été signalé à ce jour à l'Institut Robert Koch", a déclaré jeudi le ministère allemand de la Santé.

Les derniers cas d'infections par le poliovirus sauvage chez l'homme enregistrés en Allemagne datent de plus de 30 ans.

La poliomyélite est une infection virale qui peut tuer ou provoquer une paralysie. Elle peut être prévenue par la vaccination.

Il existe deux formes de poliomyélite qui circulent dans le monde. La forme sauvage de la polio est plus rare et ne se rencontrait à ce jour qu'en Afghanistan et au Pakistan.

(Rédigé par Ludwig Burger à Francfort et Jennifer Rigby à Londres ; version française Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • Des élèves attendent le début de l'examen équivalent au baccalauréat à Séoul, en Corée-du-Sud, le 13 novembre 2025 ( POOL / KIM HONG-JI )
    Quand la Corée du Sud se met à l'heure du bac
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:56 

    Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
    information fournie par Zonebourse 13.11.2025 16:55 

    La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Tesla rappelle 10 500 batteries Powerwall 2 aux États-Unis pour risque d'incendie
    information fournie par Reuters 13.11.2025 16:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé jeudi qu'elle rappelait environ 10 500 unités de ses systèmes d'alimentation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank