Allemagne-La fête de la bière rouvre ses portes après une alerte à la bombe

(Actualisé tout du long avec détails)

La fête de la bière de Munich va rouvrir ses portes ce mercredi ont annoncé les autorités, une vaste opération de police, déclenchée après la découverte d'explosifs dans un immeuble résidentiel, n’ayant rien révélé de suspect.

"Nous n'avons rien trouvé d'inhabituel qui pourrait être lié à ce scénario de menace potentielle", a déclaré un porte-parole de la police munichoise, précisant que près de 30 chiens renifleurs venus de tout le Lander avaient été mobilisés pour les fouilles.

L'événement, qui a attiré 6,7 millions de visiteurs l’an dernier et pour environ 7 millions de litres de bière consommés, a été fermé plusieurs heures, les manèges et la grande roue restant immobiles tandis que les festivaliers en costumes bavarois patientaient à l’extérieur.

La fermeture du site avait été décidée après la découverte par la police d'explosifs dans un immeuble résidentiel du nord de la capitale bavaroise où un incendie et une explosion avaient eu lieu dans la matinée, faisant un mort.

Selon la police, l’auteur présumé, un Allemand de 57 ans, aurait mis le feu au bâtiment avant de se suicider près d’un lac. Son sac à dos contenait un engin explosif qui a dû être désamorcé.

D’après les informations des médias allemands, dont le quotidien Bild, le suspect aurait tué son père à la suite d’un différend autour d’une affaire d'héritage. Deux autres personnes ont été blessées, a déclaré la police, sa mère âgée de 81 ans et sa fille de 21 ans, de nationalité germano-brésilienne.

Les forces spéciales ont dû intervenir pour neutraliser des pièges à l'explosif dans l’immeuble, et les habitants d’un périmètre de 200 mètres ont été évacués. Un véhicule utilitaire incendié et des voitures endommagées ont également été découverts à proximité de l'immeuble.

La police a précisé que l’enquête se poursuivait pour déterminer d’éventuels liens entre cette affaire et la menace visant l’Oktoberfest, qui se tient du 20 septembre au 5 octobre.

(Ayhan Uyanik, Miranda Murray et Madeline Chambers; Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)