Allemagne-La fête de la bière fermée à Munich après une explosion

La fête de la bière de Munich restera fermée ce mercredi jusqu'à 17h00 (15h00 GMT) au moins, ont annoncé les autorités après la découverte par la police d'explosifs dans un immeuble résidentiel du nord de la capitale bavaroise où un incendie et une explosion ont eu lieu dans la matinée, faisant un mort.

La police a déclaré que l'incendie avait été déclenché volontairement au cours d'une dispute familiale. Un corps a été retrouvé dans le bâtiment et une personne est portée disparue, a-t-elle ajouté.

Des membres des forces spéciales ont été dépêchés sur place afin de neutraliser des engins explosifs découverts dans l'immeuble.

"Nous examinons actuellement toutes les possibilités. De possibles liens avec d'autres endroits de Munich sont étudiés, y compris le Theresienwiese [où se déroule la fête de la bière du 20 septembre au 5 octobre)", a expliqué la police de Munich.

"Pour cette raison, l'ouverture de la fête a été retardée."

(Miranda Murray et Madeline Chambers; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Augustin Turpin)