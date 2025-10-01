 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-La fête de la bière fermée à Munich après une explosion
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:00

La fête de la bière de Munich restera fermée ce mercredi jusqu'à 17h00 (15h00 GMT) au moins, ont annoncé les autorités après la découverte par la police d'explosifs dans un immeuble résidentiel du nord de la capitale bavaroise où un incendie et une explosion ont eu lieu dans la matinée, faisant un mort.

La police a déclaré que l'incendie avait été déclenché volontairement au cours d'une dispute familiale. Un corps a été retrouvé dans le bâtiment et une personne est portée disparue, a-t-elle ajouté.

Des membres des forces spéciales ont été dépêchés sur place afin de neutraliser des engins explosifs découverts dans l'immeuble.

"Nous examinons actuellement toutes les possibilités. De possibles liens avec d'autres endroits de Munich sont étudiés, y compris le Theresienwiese [où se déroule la fête de la bière du 20 septembre au 5 octobre)", a expliqué la police de Munich.

"Pour cette raison, l'ouverture de la fête a été retardée."

(Miranda Murray et Madeline Chambers; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank