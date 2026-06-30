Allemagne-La dirigeante de l'AfD, Alice Weidel, veut restaurer les liens avec Moscou

par John O'Donnell

L'Allemagne doit mettre fin au boycott du gaz et du pétrole russes pour relancer son économie en berne, déclare à Reuters la dirigeante du parti d'extrême droite AfD (Alternative pour l'Allemagne), qui réaffirme ses ambitions de diriger la première économie de l'Union européenne.

Selon Alice Weidel, l'AfD peut remporter en septembre les élections dans les Länder de Saxe-Anhalt et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, ce qui constituerait un grand pas vers une victoire à l'échelle nationale lors des élections législatives prévues en 2029.

"L'énergie bon marché de Russie était le secret du succès du 'Made in Germany'. Nous en avons besoin de nouveau", dit-elle dans une interview à Reuters.

"La perte de cette énergie nous a ramenés plusieurs années en arrière. Des centaines de milliers d'emplois ont été perdus. Cela nous a rendu dépendants des Etats-Unis, qui nous vendent une énergie à un prix bien plus cher."

Avant l'instauration des sanctions européennes contre Moscou à la suite de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, la Russie fournissait un tiers des importations de pétrole brut d'Allemagne et plus de la moitié de son gaz naturel.

Berlin a aussi été pénalisé par la fermeture du gazoduc sous-marin Nord Stream, endommagé par des explosions en septembre 2022.

L'industrie allemande subit la hausse des coûts de l'énergie. Symbole de ces difficultés, le géant automobile Volkswagen envisage la suppression de 100.000 emplois.

Les propos d'Alice Weidel mettent en lumière la fragilité du soutien allemand à l'Ukraine. Si le gouvernement actuel se tient aux côtés de Kyiv, l'opinion publique est plus divisée.

"DES ÉLECTIONS DÉCISIVES"

L'AfD domine les sondages dans les deux Länder de l'Est où se déroulent des élections locales en septembre.

En cas de victoire du parti d'extrême droite, la politique migratoire de l'Etat fédéral allemand, jugée trop généreuse et trop pesante pour les Länder, pourrait être remise en cause.

"La Saxe-Anhalt et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale sont deux étapes importantes décisives", souligne Alice Weidel.

"Si l'on gagne en Saxe-Anhalt, alors le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale suivra probablement. Je vois l'AfD à la tête de la Chancellerie lors des prochaines élections législatives ou celles d'après", assure-t-elle.

Pour les partis traditionnels comme l'Union chrétienne-démocrate (CDU) du chancelier Friedrich Merz, qui a rejeté une coalition avec l'AfD, une victoire du parti extrémiste en Saxe-Anhalt entamerait le cordon sanitaire visant à empêcher le parti d'accéder au pouvoir.

La perspective d'une baisse des coûts de l'énergie grâce à l'apport russe pourrait en effet convaincre les électeurs.

L'influence russe est plus importante dans l'est de l'Allemagne, sous contrôle soviétique jusqu'à la chute du Mur de Berlin en 1989. L'image du régime russe y est plus positive tandis que celle de Washington, l'allié de l'Allemagne, y est égratignée.

"NOUS N'ALLONS PAS TOUT CHAMBOULER"

Un député AfD du Bundestag, Markus Frohnmaier, s'est rendu début juin en Russie pour y rencontrer Alexeï Miller, président du géant énergétique russe Gazprom, et a appelé à cette occasion à la réouverture de l'oléoduc Nord Stream.

"Nous devons faire attention en Allemagne à ce qu'on ne manque pas la fenêtre d'opportunité pour revenir dans le marché russe", déclare Markus Fronhmaier à Reuters. "M. Miller a déclaré que cela pourrait prendre trois mois pour une reprise de la livraison de gaz."

Roderich Kiesewetter, élu CDU du Bundestag, fustige la position pro-russe de l'AfD, qu'il accuse de fausser le débat public en Allemagne. "La 'romantisation' de la Russie est utilisée par l'AfD, notamment dans la perspective des élections prochaines dans l'est de l'Allemagne."

"La façon dont nous nous voyons est à des années-lumière de la façon dont nos rivaux nous jugent", corrige Alice Weidel. "Les gens nous qualifient d'extrême droite. En réalité, nous sommes un parti au service des gens ordinaires. Nous n'allons pas tout chambouler si nous arrivons au pouvoir."

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)