Allemagne: la croissance plus forte qu'attendu au troisième trimestre, à 0,2%

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

La croissance de l'Allemagne a été plus élevée que prévu au troisième trimestre, atteignant 0,2%, les dépenses accrues de l’État et des ménages ayant contribué à compenser le recul des exportations, a annoncé vendredi l'Office fédéral statistique.

Le Produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne a progressé de 0,2% de juillet à septembre par rapport au deuxième trimestre 2026, "après correction des variations de prix, saisonnières et calendaires", selon un communiqué.

Les analystes de la plateforme Factset tablaient sur une croissance de 0,1% seulement.

Carsten Brzeski, économiste d'ING, s'est montré optimiste quant aux prochains mois : "l'économie allemande poursuit son récent redressement et en est à sa plus longue série de croissance depuis la fin des confinements liés à la pandémie" de Covid.

Selon lui, l'Allemagne est "en bonne voie" pour réaliser sa "meilleure année depuis 2022", l'économie ayant "mieux résisté que prévu au choc des prix de l'énergie".

Il a notamment pointé le rôle important de la vaste relance budgétaire du gouvernement, à travers des centaines de milliards d'euros d'investissements dans la défense et les infrastructures qui commencent à "progressivement irriguer l'économie".

La hausse du PIB ralentit toutefois par rapport à celle enregistrée au deuxième trimestre (0,3%), en partie en raison des très faibles niveaux du Rhin cet été qui ont fortement perturbé le transport de marchandises.

Mais "les données montrent que la conjoncture continue de mieux se porter que prévu", a estimé Jens-Oliver Niklasch, de la banque LBBW.

"Les effets ponctuels négatifs liés à la sécheresse estivale ou à une réorientation de la production dans l'industrie automobile ont certes freiné la tendance, mais sans parvenir à l'inverser", a-t-il affirmé.

Étant donné la résilience de l'économie allemande face à la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement a rehaussé début octobre sa prévision de croissance pour 2026, à 1,3%, la relevant de 0,8 point par rapport au printemps.

Côté emploi, la relance traditionnellement attendue à l'automne est encore restée poussive selon des chiffres officiels publiés vendredi, avec un taux de chômage stable en octobre à 6,4%.