Allemagne: L'inflation progresse plus que prévu sur un an en septembre

Des saucisses sont exposées dans un supermarché

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré plus que prévu en septembre, ce qui représente son deuxième mois consécutif en hausse, mettant fin au processus désinflationniste des mois précédents.

Les prix dans la première économie de la zone euro a augmenté à 2,4% sur un an en septembre, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique, alors que les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse à 2,2% en septembre après 2,1% en août.

Le taux d'inflation sous-jacente de l'Allemagne, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, a pour sa part augmenté à 2,8% en septembre après être resté inchangé à 2,7% pendant trois mois.

Sur un mois, l'inflation IPCH a progressé à 0,2% ce mois-ci, alors que les analystes tablaient sur +0,1%, le même pourcentage qu'en août.

L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ses chiffres d'inflation pourraient donner une indication des pressions sur les prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié mercredi.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation du bloc atteigne 2,2% en septembre, contre 2,0% le mois dernier, soit l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE).

Si l'accélération des prix dans la zone euro se confirme mercredi, la BCE devrait voir renforcée sa position de maintien du statu quo en octobre, après que Francfort a indiqué ce mois-ci qu'il n'était pas pressé de baisser à nouveau les taux.

L'inflation calculée aux normes européennes s'est par ailleurs également accélérée à 1,1% en septembre en France, deuxième économie de la zone euro, entraînée par les prix des services, une hausse qui est toutefois moins forte qu'attendu.

(Reportage Maria Martinez et Ludwig Burger, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)