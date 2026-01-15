 Aller au contenu principal
Allemagne: L'économie a progressé en 2025 pour la première fois en trois ans
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 12:40

Le soleil se lève derrière l'horizon de Berlin.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé pour la première fois en trois ans ‍en 2025, les consommateurs et les dépenses publiques commençant à alimenter une reprise jusqu'ici timide, ont montré des données publiées jeudi.

La plus grande économie ‌européenne était en stagnation depuis 2023, son vaste secteur industriel ayant été évincé des principaux marchés d'exportation en raison des prix, ​tandis que les consommateurs nationaux préfèrent épargner et que le gouvernement ⁠a réduit les dépenses publiques.

Un changement s'est toutefois amorcé en mars dernier, lorsque le chancelier Friedrich Merz a approuvé ⁠de nouvelles règles en ‍matière de dépenses, modifiant notamment le frein constitutionnel à ⁠l'endettement.

"Après deux années de récession, l'économie allemande a renoué avec la croissance. Cette croissance est principalement liée à l'augmentation de la consommation des ménages ​et des dépenses publiques", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

L'économie a progressé de 0,2% tant au dernier trimestre ⁠2025 que sur l'ensemble de l'année. L'augmentation annuelle est conforme ​aux attentes des analystes interrogés par Reuters.

L'économie allemande a ​globalement stagné l'année ​dernière, mais s'est améliorée par rapport à 2024, selon Claus Vistesen, économiste ​en chef de la zone euro ⁠chez Pantheon Macroeconomics.

"En ce qui concerne l'avenir, nos prévisions supposent que l'économie allemande va maintenant prendre de l'élan, principalement en raison du retournement du cycle d'investissement, soutenu par des mesures de relance budgétaire soutenues axées sur ‌les dépenses d'infrastructure et de défense", a-t-il ajouté.

Le produit intérieur brut est supérieur de 0,2% à son niveau de 2019, avant la pandémie de coronavirus, regagnant enfin le terrain perdu, bien qu'avec un certain retard par rapport aux pairs européens.

(Rédigé par Maria Martinez, version française Augustin Turpin, ‌édité par Kate Entringer)

